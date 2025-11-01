Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, bir programda Louvre Müzesi'ndeki 19 Ekim soygununu değerlendirdi.

Soruşturmanın, müzedeki soygun ve yetkisiz giriş riskinin 20 yılı aşkın süredir küçümsendiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Dati, yetkisiz giriş ve araçlı saldırı ihtimallerini önleyecek güvenlik tedbirlerinin yıl sonuna kadar yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Louvre Müdürü Laurence Des Cars'a müze konseyini toplama talimatı verdiğini söyledi.Louvre için yeni emniyet ve güvenlik birimi kurulması gerektiğini vurgulayan Dati, böylece hırsızlık ve yetkisiz giriş risklerine karşı tutarlı strateji geliştirilebileceğini ifade etti.

Müze personelinin daha fazla eğitim alacağını belirten Dati, eski veya eksik ekipmanların yenileneceğini kaydetti.