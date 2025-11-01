Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, bir programda Louvre Müzesi'ndeki 19 Ekim soygununu değerlendirdi.

Louvre soygunu sonrası güvenlik devrimi! 20 yıllık ihmal son buluyor: Yeni birim kuruluyor - Resim : 1

Soruşturmanın, müzedeki soygun ve yetkisiz giriş riskinin 20 yılı aşkın süredir küçümsendiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Louvre soygunu sonrası güvenlik devrimi! 20 yıllık ihmal son buluyor: Yeni birim kuruluyor - Resim : 2

Dati, yetkisiz giriş ve araçlı saldırı ihtimallerini önleyecek güvenlik tedbirlerinin yıl sonuna kadar yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Louvre soygunu sonrası güvenlik devrimi! 20 yıllık ihmal son buluyor: Yeni birim kuruluyor - Resim : 3

Louvre Müdürü Laurence Des Cars'a müze konseyini toplama talimatı verdiğini söyledi.Louvre için yeni emniyet ve güvenlik birimi kurulması gerektiğini vurgulayan Dati, böylece hırsızlık ve yetkisiz giriş risklerine karşı tutarlı strateji geliştirilebileceğini ifade etti.

Louvre soygunu sonrası güvenlik devrimi! 20 yıllık ihmal son buluyor: Yeni birim kuruluyor - Resim : 4

Müze personelinin daha fazla eğitim alacağını belirten Dati, eski veya eksik ekipmanların yenileneceğini kaydetti.

Louvre soygunu sonrası güvenlik devrimi! 20 yıllık ihmal son buluyor: Yeni birim kuruluyor - Resim : 5

Louvre soygunu sonrası güvenlik devrimi! 20 yıllık ihmal son buluyor: Yeni birim kuruluyor - Resim : 6

Louvre soygunu sonrası güvenlik devrimi! 20 yıllık ihmal son buluyor: Yeni birim kuruluyor - Resim : 7

Louvre Müzesi Müdürü Cars: Sorumluluğunu kabul ediyorumLouvre Müzesi Müdürü Cars: Sorumluluğunu kabul ediyorumDünya
Louvre Müzesi’ni kuyumcu soyar gibi soydularLouvre Müzesi’ni kuyumcu soyar gibi soydularDünya
Soygundan 3 gün sonra Louvre Müzesi ziyarete açıldı!Soygundan 3 gün sonra Louvre Müzesi ziyarete açıldı!Dünya