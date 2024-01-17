LPG’ye zam geliyor. Emekliye yapılan yüzde 5 zammın şerefine emmioğlu

Emeklilere sadaka gibi yüzde 5 zam yapan hükümet, verdiği zamları geri almaya devam ediyor. Akaryakıta bir kez daha zam geliyor. Benzin 2 lira 31 kuruş, motorin 2 lira 17 kuruş, LPG ise 1 lira zamlandı. Bu gece yarısı otogaz (LPG) fiyatlarına 37 kuruş daha zam gelebilir.

LPG şu anda İstanbul Avrupa Yakası’nda 19 lira 83 kuruş, Anadolu Yakası’nda 19 lira 36 kuruş, Ankara’da 19 lira 70 kuruş, İzmir’de 19 lira 47 kuruş olarak satılıyor.

37 kuruşluk zamla birlikte LPG’nin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda 20 lira 24 kuruş, Anadolu Yakası’nda 19 lira 73 kuruş, Ankara’da 20 lira 07 kuruş, İzmir’de 19 lira 84 kuruş olacak.

Geçen yılki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira 81 kuruş, motorinin litresi 18 lira 59 kuruştu.