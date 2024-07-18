Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet etti

Lübnan Telekomünikasyon Bakanlığı, X adlı sosyal medya platformu X'te Salı günü yaptığı bir açıklamada BM'ye resmi şikayette bulunduğunu ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla "değerlendirilmesi için Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne (ITU) yönlendirdiğini" duyurdu

Lübnan, özellikle ülkenin güney yarısındaki elektronik müdahalelerden aylardır şikayetçi ve bunun sorumlusunun İsrail olduğunu iddia ediyor.

İsrail, Ekim ayında Gazze'de yeniden başlayan çatışmalardan bu yana sınır boyunca Lübnan Hizbullah'ıyla çatışma halinde.

Nisan ayında Lübnan'da artan GPS paraziti hakkında bir rapor yayınlandu ve uzmanlar parazitin büyük ihtimalle Kudüs'ün Hizbullah saldırılarını engelleme çabasıyla ilgili olduğunu belirtti. O zamanlar, Secure World Foundation'dan Brian Weeden gibi uzmanlar birçok bomba, drone ve diğer silahın günümüzde rehberlik için Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri'ni (GNSS) kullandığını, bu nedenle GNSS sinyallerine müdahale etmenin ihtiyatlı bir savunma hareketi olarak görüldüğünü söyledi.

Lübnan, Mart ayında bir Tük uçağının Beyrut Uluslararası Havalimanı'na inememesi olayı da dahil olmak üzere artan müdahaleler arasında şikayette bulunma niyetini uzun zamandır bildiriyor. Lübnan havacılık birimi, bazı durumlarda pilotlardan ülkeden iniş ve kalkışları için kara tabanlı kontrol istasyonlarını kullanmaları istendi.