Lübnan ordusu: Devrilen Hizbullah kamyonu mühimmat taşıyordu

Lübnan ordusu, Cebel Lübnan vilayetine bağlı Kahale beldesinde dün yaşanan kamyon kazası ve sonrasındaki çatışmaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Hizbullah isminin geçmediği açıklamada, mühimmat taşıyan bir kamyonun Kahale'de ana yol üzerinde devrilmesinin ardından bölge sakinleri ile kamyon sahipleri arasında gerginlik çıktığı ifade edildi.

Gerginlik sonucu 2 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, kamyonun incelenmek üzere bir askeri merkeze çektirildiği, kara yolunun da yeniden trafiğe açtırıldığı kaydedildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Ordu, bölgedeki güvenlik önlemlerini de artırdı.

Olayın yaşandığı Kahale'de askerler, yeni bir gerginlik ve çatışma ihtimaline karşı farklı noktalarda konuşlandı.

Emniyet güçleri de Hizbullah'a ait kamyonun kaza yaptığı noktada incelemede bulunarak çatışma sonrası yerde kalan boş mermi kovanlarını topladı.

Hizbullah dün yaptığı açıklamada, kendisine ait bir kamyonun ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinden başkent Beyrut'a giderken Kahale bölgesinde kaza sonucu devrildiğini bildirmişti.

Hizbullah'ın ezeli rakibi Hristiyan Lübnan Güçleri Partisinin etkin olduğu Kahale'nin sakinleri kamyona ve yüküne el koymak istemiş, bunun üzerine çatışma çıkmıştı.

Çatışmada, Hizbullah üyesi bir milis ve Kahale sakini bir kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kahale bölgesindeki olayı Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile yakından takip ettiklerini belirtmişti.