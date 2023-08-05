Lübnan: Ülkedeki genel güvenlik durumu panik ve endişe verici boyutta değil

Bazı ülkelerin güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarına "ayrılın" çağrısı yaptığı Lübnan, ülkedeki genel güvenlik durumunun panik ve endişe verici boyutta olmadığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Lübnan: Ülkedeki genel güvenlik durumu panik ve endişe verici boyutta değil

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan açıklamaya göre, Başbakan Necib Mikati, İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Almanya'nın güvenlik durumu nedeniyle Lübnan'daki vatandaşlarına yaptığı uyarı ve ivedilikle bu ülkeden ayrılmaları çağrısı değerlendirildi.

Askeri ve güvenlik yetkililerinden alınan bilgilere göre, ülkedeki genel güvenlik durumunun panik ve endişe verici boyutta olmadığı, istikrarın sağlanması, halkın ve turistlerin hedef alınmasının önüne geçilmesi için atılan güvenlik adımlarının yakından takip edildiği aktarıldı.

Ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde Filistinlilerin kaldığı Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda 29 Temmuz'da başlayan çatışmaların sonlandırılması için gerçekleştirilen siyasi girişimlerde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

AYN EL-HELVA'YA BASKIN DÜZENLEYECEĞİ İDDİASI

Öte yandan Lübnan ordusu "Ayn el-Helva Mülteci Kampı'na bir baskın düzenleneceği" iddialarını yalanladı.

Lübnan ordusu söz konusu iddiaların doğru olmadığını ve kamp içerisindeki durumun yakından takip edildiğini kaydetti.

AYN EL-HELVA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.

Suudi Arabistan, dün vatandaşlarına "Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeleri" çağrısı yapmış ve silahlı çatışma bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Kuveyt ve Almanya da bugün Lübnan'daki vatandaşlarına "dikkatli olmaları, güvenlik sorunu olan yerlerden ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları" çağrısında bulunmuştu.

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