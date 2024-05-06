Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yüzde 50 uzattık yeter artık

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul, ortaokul ve liseler için hazırladığı yeni müfredat tartışmaları da beraberinde getirdi. Eğitimciler ve uzmanlar özellikle yeni müfredata eleştiriler ve öneriler için verilen sürenin kısa olmasından yakındı.

Yeni müfredatla birlikte bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşılarak ‘milli ve manevi değerler’ vurgusuyla tüm eşitsizliklerin üzerinin örtüldüğü yönünde eleştiriler geldi.

CHP, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA YÜRÜDÜ

CHP’li milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde yeni müfredatı protesto etmek için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Bakanlık önünde yaptığı açıklamada "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli altında Türkiye'ye dayattıkları, kapalı kapılar ardında hazırladıkları ve kendi ideolojik saplantılarına hizmet edecek olan bu eğitim modelini reddetmeye geldik" dedi.

BAKAN TEKİN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yeni müfredata ilişkin tepkilere yanıt geldi. Bakan Tekin, müfredata ilişkin görüşlerini belirtmek isteyenler için verilen süreyi uzattıklarını belirterek, “Yüzde 50 uzattık. Yeter artık. Bundan sonrası benim de yapacağım işi engeller” dedi.

Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş’a konuşan Bakan Tekin, "Dünya ile karşılaştırdığımızda öğrencilerimizin aşırı bir yükü var. Bilgiye erişmenin zor olduğu dönemde oluşturulan içerikler mümkün olduğunca fazla bilgi yüklemek üzerine oluşmuş. Çağ değişti. Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu dönemde biz hâlâ bilgi yüklemeye devam edersek o zaman biz çağdaş ülkelerden kopmuş oluruz. Çağı yakalamamız için yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“CHP’LİLER BENDEN RANDEVU İSTESEYDİ PROGRAMIMI ERTELERDİM”

CHP’lilerin Bakanlık önündeki protestosu ile ilgili konuşan Bakan Tekin, “Benden randevu isteselerdi Diyarbakır programını ertelerdim” dedi. Bakan Tekin sözlerine şöyle devam etti:

“Biz Türkiye’deki eğitim sisteminin daha iyiye gitmesi için alınması gereken ne tür kararlar varsa alacağız. Kararlılıkla gitmemiz lazım. Çünkü bu problemler halının altına süpürülerek bir yere varamayız. Ben bu tür konuları istişare ile paydaşlarla konuşarak çözme taraftarıyım."