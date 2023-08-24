Lübnan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü 1 yaralı

Editör: Ersoy Özdem

Lübnan ordusuna ait bir helikopterin Çarşamba gecesi Beyrut'un doğusundaki bir ormanda eğitim görevi sırasında düştüğü, iki mürettebatın öldüğü ve birinin yaralandığı açıklandı.

Ordu, kısa bir açıklama yaparak helikopterin dağ kasabası Hammana yakınlarında düştüğünü söyledi. Konuyla ilgili detaylı açıklama henüz yapılmadı.

Ekonomik krizin pençesinde olan Lübnan’da bu durumdan Ordu da ciddi şekilde etkilenmiş durumda. Bu sebeple ordu ekipmanlarını yenileyemezken hala eski teknolojileri kullanmak zorunda kalıyorlar.