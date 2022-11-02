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Parasını çekmek için banka soydu

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla tüm döviz mevduat hesaplarının dondurulması, ülkede banka baskınlarına neden olmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 18:15
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Lübnan'da bir mudi parasını çekmek için banka soydu

Parasını çekmek için banka soydu
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Lübnan'da dondurulan hesabından parasını 3 yıldır çekemeyen bir mudinin, silahla bankayı basıp hesabındaki 30 bin doları aldığı belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, Lübnan'da devlet tarafından 2019'dan bu yana mevduat hesapları dondurulan vatandaşların hakkını korumak için tesis edilen "Mudiler Cemiyeti", banka baskınına ilişkin detayları Twitter hesabından paylaştı.

Açıklamada, emekli asker olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan mudinin, Cebel Lübnan vilayetinin Hazımiye semtindeki özel bir bankanın şubesini silahla bastığı ifade edildi.

Emekli askerin hesabındaki 30 bin doları çekebildiğine yer verilen açıklamada, mudinin gözaltına alınıp alınmadığı hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Lübnan'da Haziran 2022'den beri birçok mudi, hesabındaki dövizleri çekebilmek için silahlı veya silahsız olarak bankaları basıp, banka yetkilileri ile müzakere sonucu parasını çekiyor.

Parasını çekebilen vatandaşlar hakkında daha sonra yasal işlem başlatılıp yurt dışı yasağı konulup tutuksuz yargılanıyor.

Ülke genelinde 5 aydır devam eden banka baskınlarında şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya maddi zarar meydana gelmezken, güvenlik güçleri de müdahaleden daha ziyade ikna ile mudilerin bankadan çıkmasını sağlamaya çalışıyor.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

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