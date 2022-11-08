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Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını

Adana'da giriş kapısı 9 kilitle güçlendirilen iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. İş yerinde kumar malzemelerinin kimyasal maddeyle eritildiği tespit edildi. Yapılan operasyonda 70 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 07:23
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Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını: 70 kişiye yasal işlem başlatıldı

Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını
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AA'nın haberine göre; Olay, Adana'da meydana geldi. Bir işyerin giriş kapısının 9 kilitle güçlendirildiği tespit edildi. İş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 70 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'de bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını - 3

"Danışmanlık ve eğitim hizmeti" verdiği ileri sürülen iş yerine baskın yapan ekipler, tombala çekilişi ile kumar oynatıldığını belirledi.
Ekipler, yaptıkları araştırmada iş yerinin giriş kapısının polis baskınına karşı 9 kilitle güçlendirildiğini, kumar malzemelerinin ise kimyasal maddeyle eritildiğini tespit etti.

Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını - 5

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de iş yeri çevresinde önlem aldığı operasyonda kumar oynayan 70 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını - 6

Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını - 4

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