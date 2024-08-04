Lübnan’daki ABD’lilere uyarı geldi: Bulduğunuz ilk biletle ayrılın

Kaynak: DHA
Lübnan’daki ABD’lilere uyarı geldi: Bulduğunuz ilk biletle ayrılın

Lübnan’daki ABD vatandaşlarına Beyrut Büyükelçiliği’nden uyarı geldi. Yapılan açıklamada ABD’lilerin bulabildikleri ilk biletle ülkeden ayrılmaları tavsiye edildi.

İsrail’in Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’yi Tahran’daki saldırıda öldürmesi sonrası bölgede tansiyon büyük ölçüde arttı. İsrail’e eş zamanlı bir saldırı beklenirken havayolu şirketleri Lübnan ve İran’a uçuşları iptal etti. Öte yandan ABD yönetimi İsrail’e destek vermek için bölgeye takviye birlikler gönderdi.

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği yaptığı açıklamada Lübnan’daki ABD vatandaşlarına uyarılar yaptı. Uyarıda ABD’lilerin bulabildikleri ilk biletle ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

Açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, birçok havayolu şirketinin uçuşlarını askıya aldığını veya iptal ettiğini ve birçok uçuşun tükendiğini; ancak Lübnan'dan ayrılmak için ticari ulaşım seçeneklerinin mevcut olduğunu belirtmektedir.  Lütfen Beyrut-Rafic Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki mevcut uçuş seçeneklerine bakınız. Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen kalkmasa veya ilk tercih ettikleri rotayı takip etmese bile, kendilerine uygun olan herhangi bir bileti ayırtmaya teşvik ediyoruz. ABD'ye dönmek için yeterli parası olmayan ABD vatandaşları, geri dönüş kredisi yoluyla mali yardım almak için büyükelçilikle irtibata geçebilirler. Lübnan'dan ayrılmamayı tercih eden ABD vatandaşlarının acil durumlar için acil durum planları hazırlamalarını ve uzun bir süre boyunca yerlerinde kalmaya hazır olmalarını tavsiye ediyoruz” denildi.

“ABD HÜKÜMETİNE GÜVENMEYİN”

Elçilik, ABD ordusu destekli tahliyelerin çok nadir yapılan bir şey olduğunu, kriz anında bölgeden ayrılmak ya da tahliye olmak için ABD hükümetine güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, “Yabancı bir ülkeden sivillerin ABD ordusu destekli tahliyesi nadiren gerçekleşir.  ABD Vatandaşları, bir kriz durumunda yardımlı ayrılma veya tahliye için ABD hükümetine güvenmemelidir. Bir tahliye durumunda, geniş ailenizle birlikte ayrılamayabilirsiniz, evcil hayvanlarınızı yanınıza alamazsınız ve güvenli bir yere ulaşımınız için ABD hükümetine geri ödeme yapmanız beklenir.  Bu güvenli yerden Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat masraflarından siz sorumlu olacaksınız” ifadeleri kullanıldı.

Son Haberler
Adana’da sokaklar boş kaldı Yaşam
Adana’da sokaklar boş kaldı
Denizde can pazarı! Serinlenmek için girdiler canlarından oldular Gündem
Denizde can pazarı! Serinlenmek için girdiler canlarından oldular
AKP'li Ali İhsan Yavuz: Cumhurbaşkanımız ölümü göze aldı Gündem
AKP'li Ali İhsan Yavuz: Cumhurbaşkanımız ölümü göze aldı
Voleybolda madalya hayal değil Spor
Voleybolda madalya hayal değil
Alman işadamı toplama kampı satın aldı Dünya
Alman işadamı toplama kampı satın aldı
Karaman'da taş ocağında iş kazası! 1 ölü Yerel Haberler
Karaman'da taş ocağında iş kazası! 1 ölü
Esra Yıldız Kahraman'dan büyük başarı. Madalyayı garantiledik Spor
Esra Yıldız Kahraman'dan büyük başarı. Madalyayı garantiledik