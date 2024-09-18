Lübnan'daki siber saldırı şirketleri birbirine düşürdü

Tayvan merkezli elektronik cihaz üreticisi Gold Apollo, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin üzerinde patlatılan çağrı cihazları ile ilgili olarak kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Şirket, bu olaylarda adı geçen ve patlamaya sebep olduğu iddia edilen "AR924" model çağrı cihazlarının üretimiyle doğrudan bir ilgisinin olmadığını net bir şekilde belirtti.

Gold Apollo'nun yaptığı yazılı açıklamada, cihazların üretim sorumluluğunun tamamen lisans verdikleri başka bir firma olan "BAC" isimli şirkete ait olduğu ifade edildi.

Şirketin açıklamasında, kendilerinin sadece marka lisansı verdikleri, ancak bu ürünün tasarımı ya da üretim süreçlerinde herhangi bir rol oynamadıkları vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Gold Apollo'nun bu cihazların üretim süreçlerine dahil olmadığı, dolayısıyla patlama olaylarındaki sorumluluklarının bulunmadığı da kaydedildi.

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GOLD APOLLO’NUN AÇIKLAMALARI

Tayvan basınında geniş yer bulan olaylarla ilgili açıklama, şirket yöneticisi Hsu Ching Kuang tarafından yapıldı. Hsu, düzenlediği basın toplantısında, BAC firmasının üretim ve tasarımdan sorumlu olduğunu, ancak bu şirketin merkezi ya da üretim tesislerinin konumuna dair detaylı bilgi vermekten kaçındı. Bu tutum, olayın gizemini artırırken, cihazların tam olarak nerede ve hangi şartlar altında üretildiği konusunda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

Lübnan'daki patlamalarda kullanılan cihazların hasar görmüş parçalarının sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde "Gold Apollo Rugged Pager AR924" ibaresinin bulunduğu açıkça görülmüştü. Bu görüntüler, patlamaların ardından kamuoyunda büyük tepki yarattı ve olayın hızla yayılmasına neden oldu.

Lübnan'da, Hizbullah unsurlarının kullandığı bu çağrı cihazları dün eş zamanlı olarak patladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde meydana gelen patlamalar sonucu 1'i çocuk, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin 800 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 200 kadarı ağır durumda bulunuyor. Bu patlamaların, Hizbullah'ın kontrolü altındaki bölgelerde gerçekleşmesi ve kullanılan cihazların belirgin bir şekilde İsrail’e işaret eden tekniklerle patlatılması, Lübnan'daki gerilimi daha da artırdı.