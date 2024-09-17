İsrail'den Lübnan'a siber saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı

İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da Hizbullah'ın da iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında yaşanan patlama sonucu en az 9 kişi hayatını kaybederken Lübnan Sağlık Bakanı yaralı sayısını 2.800 olarak duyurdu. Yaralıların 200'ünün durumunu ağır olduğu ifade ediliyor.

İran Mehr haber ajansı, İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Amani'nin de cihaz patlamasında yaralandığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ellerinde çağrı cihazı olan vatandaşlarına derhal bunlardan kurtulma çağrısı yaptı.

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın yüzlerce üyesinin, haberleşmek için kullandıkları çağrı cihazlarının patlaması sonucu ağır yaralandığını söyledi.

HİZBULLAH: EN BÜYÜK GÜVENLİK İHLÂLİ

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta örgütün maruz kaldığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi.

Başkent Beyrut'un güney banliyölerinde ambulanslar ilerlerken, bölge sakinleri patlamaların 30 dakikadan fazla sürdüğünü belirtti.

Reuters'a konuşan üç güvenlı̇k kaynağı, Lübnan'da patlayan çağrı cı̇hazlarının Hı̇zbullah'ın son aylarda getı̇rdı̇ğı̇ son model cihazlar olduğunu söyledi.

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LÜBNAN'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını, işyerlerine giderek yaralıları tedavi etmeye ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Lübnan Kızıl Haçı da yaptığı açıklamada, 50 ambulans ve 300 acil tıp teknisyeninin toplu çağrı cihazı patlamasının ardından mağdurların tahliyesine yardımcı olmak için hazır beklediğini bildirdi.

SİNYAL SESİNİN ARDINDAN BÜYÜK PATLAMA

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail "pager" isimli çağrı cihazlarına sızdı.

NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.