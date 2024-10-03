Lübnan'daki Türkler ne zaman tahliye edilecek? MSB'den beklenen açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Lübnan'daki Türkler ne zaman tahliye edilecek? MSB'den beklenen açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı haftalık olarak düzenlediği basın toplantısında Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının ne zaman tahliye edileceğine dair açıklama yaptı.

MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonrası İran'ın da İsrail'i füzelerle vurması üzerine oluşan gerginliğin bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaliyle ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisiyle değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz."

Kaynaklar, TSK'nın, ülkenin bekasına yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedir olduğunu vurguladı.

NE ZAMAN TAHLİYE EDİLECEKLER?

Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliye durumuna ilişkin soruyu ise Bakanlık kaynakları şöyle yanıtladı:

"Daha önce birçok tahliye harekatını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Halihazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır."

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