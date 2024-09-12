Lübnan’dan atılan füzeler, İsrail’de yangına neden oldu

Kaynak: AA
Lübnan’dan atılan füzeler, İsrail’de yangına neden oldu

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yönelik gerçekleştirilen füze saldırısı, Batı Celile bölgesinde yangınlara neden oldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Lübnan'dan İsrail'in Lübnan sınırındaki yerleşim bölgelerine toplamda 15 füze fırlatıldığını bildirdi.

Batı Celile'de çıkan iki yangına itfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği ve olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Füze saldırılarının ardından Lübnan sınırına yakın bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığı da haberde yer aldı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, bir İsrail askeri üssünün hedef alındığı ifade edildi. Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana, özellikle 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren Hizbullah ve diğer Lübnanlı, Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" boyunca çatışmaların devam ettiği biliniyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın 22 Ağustos'ta yayımladığı raporda, 8 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle 436'sı Hizbullah üyesi olmak üzere toplamda 564 kişinin yaşamını yitirdiği, 1.848 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca saldırılar sonucunda 110 binden fazla Lübnanlının yerinden edildiği vurgulandı.

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