Lübnan’ın güneyinde Hizbullah ile İsrail askerleriyle ilk çatışma

İsrail medyası ise çatışmada 2 İsrail askerinin öldüğünü, 18 askerin de yaralandığını bildirdi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabaha karşı Hizbullah mensuplarının İsrail askerleriyle karşı karşıya geldiğini belirtti. Hallet el-Mahafer yönünden Odaisseh kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetleriyle çatışma yaşandığı ve Hizbullah mensuplarının İsrail'e kayıplar verdirerek geri çekilmeye zorladığı ifade edildi. İsrail medyası, çatışmada 2 İsrail askerinin öldüğünü, 18 askerin de yaralandığını aktardı. İsrail ordusundan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah, dün Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başlayan İsrail ordusuyla ilk kez çatışmaya girdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), kara harekatına katılmak üzere bir tümenin daha Güney Lübnan'a konuşlandırıldığını açıkladı. 36. Tümenin, pazartesi gecesi Lübnan'a giren 98. Tümen'e katıldığı belirtildi.