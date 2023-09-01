Lucescu'dan Aboubakar ile ilgili flaş cevap: Eğitildiği gibi yaptı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Aboubakar'ın gol sevinci sonrası konuşan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mirlea Lucescu "Aboubakar neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Bence eğitimine göre davrandı" dedi.

Lucescu'dan Aboubakar ile ilgili flaş cevap: Eğitildiği gibi yaptı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri mücadele sonrası konuştu.

Lucescu, maç içinde Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın yaşadığı sevinç için de şu şekilde konuştu;

-Aboubakar neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Bence eğitimine göre davrandı. Ben bu atmosferi ve burada olmayı çok seviyorum. Ben, bu stadyumun yapılışına katkı olsun diye 2 yıllık kontratımı bıraktım. Burayı evim gibi seviyorum.

NE OLMUŞTU?
Vincent Aboubakar, golden sonra ilk maçın ardından Beşiktaş'a 'Afrika Karması' diyen Mircea Lucescu'nun bulunduğu yedek kulübesinin önüne kadar gelerek sevincini yaşadı. Kamerunlu oyuncu bu hareketi sonrası ise sarı kart gördü.

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