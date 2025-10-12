Dünyaca ünlü teknik direktör Luciano Spalletti, Inter'in başındayken sorun yaşadığı Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Spalletti, Arjantinli futbolcuyla yaşadığı sorunun Icardi'den çok golcü futbolcunun çevresinden kaynaklandığını söyledi.

Trento'da düzenlenen Spor Festivali'nde konuşan Spalletti, Inter dönemiyle ilgili, "Inter'de hayal kırıklığına uğradım ve açıkçası üzüldüm. Zor durumlarla bizzat ilgilenmem gerekti." dedi.

Luciano Spaletti'den yıllar sonra Mauro Icardi itirafı!

LUCIANO SPALETTI'DEN MAURO ICARDI İÇİN İTİRAF VE METHİYE

Inter'de sorun yaşadığı Mauro Icardi ile ilgili konuşan 66 yaşındaki teknik direktör, "Inter'de Icardi ile yaşadığım gibi hoş olmayan durumlarla başa çıkmak zorunda kaldım. Icardi, harika bir adam, profesyonel ve ceza sahasında gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Sorun arka plandaydı. Mauro'dan çok, onun çevresindekilerden dolayı." ifadelerini kullandı.

