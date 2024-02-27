Lufthansa yer hizmetleri çalışanları uyarı grevine gidiyor

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Verdi) tarafından yapılan açıklamada, Lufthansa ile yapılan dördüncü toplu sözleşme görüşmelerinde şirketin ücret teklifinin değişmemesi üzerine 3 günlük grev kararı alındığı belirtildi.

Grevin 28 Şubat'ta başlayıp 1 Mart'ta sona ereceği bildirilirken, sendika, bu eylemle Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesini hedefliyor.

Sendika, en az 500 avro olmak üzere yer hizmetleri personeli için yüzde 12,5'lik ücret artışı talep ederken, ayrıca çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için tek seferlik 3 bin avroluk ikramiye verilmesini istiyor.

Lufthansa yönetimi, teklifinde iki ücret artışının zamanlamasını değiştirerek ve enflasyon telafi primini hızlandırarak iyileştirmeler yaparken, sendika teklifi yetersiz buldu ve reddetti.

Sendikanın Lufthansa ile yürüttüğü müzakereleri temsil eden Marvin Rechinsky, toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığının çözülmesi talebini dile getirerek, "Lufthansa henüz bunu kabul etmedi. İlk adım olarak, işverenlerin bu gecikmesine bilinçli bir şekilde, yolcuların etkilenmeyeceği şekilde yanıt veriyoruz. Ancak, Lufthansa'nın bu sorumsuz davranışı devam ederse, yolcuların yakında tekrar grevden etkileneceğini üzüntüyle karşılıyoruz. Bunu önlemek Lufthansa'nın elindedir." açıklamasında bulundu.

Toplu sözleşme görüşmelerinin beşincisi 13 ve 14 Mart tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Lufthansa'daki yer hizmetleri personeli daha önce 7 Şubat ve 20 Şubat tarihlerinde uyarı grevlerine gitmişti ve bu durum hava yolu şirketinin çoğu uçuşunu iptal etmişti. Almanya'da, ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenler ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken, toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar da grevlerle haklarını arıyorlar.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), iş bırakma eylemlerinin ülkenin GSYH'sinin 2023'te yüzde 0,3 küçülmesinin potansiyel faktörlerinden biri olduğunu belirtmişti.