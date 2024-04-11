Lufthansa'dan kritik karar. Tahran uçuşları durduruldu

Alman havayolu şirketi Lufthansa'dan dikkat çeken karar. Lufthansa, Tahran uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.



Luftahansa'nın uçuşları durdurmasındaki neden İsrail-İran gerginliği...Şirketten yapılan açıklamada "Orta Doğu'daki durumu sürekli olarak izliyoruz ve yetkililerle yakın temas halindeyiz. Misafirlerimizin ve mürettebatımızın güvenliği Lufthansa'nın en önemli önceliğidir" denildi.

KONSOLOSLUK SALDIRISIİ

İsrail, Suriye'deki İran Konsolosluğu vurmuştu. 1 Nisan'da Suriye'deki İran konsolosluğunun vurulması sonucu 7 subay hayatını kaybetmiş ve bölgedeki tansiyon daha fazla yükselmişti. İran ise hava sahasının askeri tatbikatlar nedeniyle kapatıldığını duyurmuştu.