Son dakika... İsrail Suriye'de İran Büyükelçiliği'ni vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... İsrail Suriye'de İran Büyükelçiliği'ni vurdu
İran'ın Şam'da bulunan Suriye Büyükelçiliği'nin bitişiğinde yer alan binaya İsrail güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Suriye basınında yer alan bilgilere göre, İran’ın Suriye Büyükelçiliği’nin bitişiğindeki binaya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Haberlerde İran Büyükelçiliği yakınındaki bir binanın hedef alındığı belirtilerek, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği ifade edildi.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ SALDIRIDAN ETKİLENMEDİ

İran basınında yer alan haberlerde ise, İran Büyükelçisi’nin saldırıdan etkilenmediği ve büyükelçilik binasında hasar meydana gelmediği belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmezken, İsrail ve İran saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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