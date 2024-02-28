Lufthansa'nın yer hizmetleri personeli 3 günlük greve gidiyor

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasının Verdi karar verdi, Lufthansa 3 günlük greve gidiyor. Verdi ile Lufthansa arasında yapılan dördüncü toplu sözleşme görüşmelerinde şirketin ücret teklifinin değişmemesi üzerine alındığı ifade edildi.Uyarı grevinin 28 Şubat ile 1 Mart arasında yapılacağı belirtildi.

Sendika aldığı 3 günlük grev kararıyla Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesini hedefliyor.

En az 500 euro olmak üzere yer hizmetleri personeli için yüzde 12,5'lik ücret artışı talep eden sendika, buna ek olarak çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için tek seferlik 3 bin euroluk ikramiye verilmesini de istiyor.

Lufthansa yönetimi ise iki ücret artışından ilkinin Aralık 2024'ten Mart 2024'e çekilmesini ve 3 bin euroluk enflasyon telafi priminin daha hızlı ödenmesini içeren bir başka iyileştirilmiş teklifte bulundu. Ancak sendika bunu yetersiz buldu.

Sendika adına Lufthansa ile müzakereleri yürüten Marvin Rechinsky, toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığının hızlı bir şekilde sona erdirilmesi talebini bir kez daha vurguladıklarını ifade etti. Rechinsky, Lufthansa yönetimini sorumsuz davranmakla suçladı. Toplu sözleşme görüşmelerinin beşincisinin 13 ve 14 Mart tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Alman Demiryolları da dahil olmak üzere Almanya'da kamunun toplu taşıma şirketinde çalışanlar son zamanlarda ücret artışı ve çalışma koşulları konularında grevlere gidiyor.

"Uyarı grevlerinin" genellikle bir pazarlık taktiği olarak kullanıldığı ülkede, işverenler artan maliyetlerle karşı karşıya olduğu için görüşmelerin sendikalar için zor geçmesi bekleniyor.