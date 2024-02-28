Dövizde flaş yasak kalktı. Resmi Gazete'de yayımlandı

Dövizle ödemede 22 Nisan 2022 yılında getirilen yasak bugün flaş bir kararla kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.

Yapılan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Tebliğle birlikte tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.

Düzenlemeden 6 madde yer alıyor. İşte o maddelere göre geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek. Dövizle ödeme yapılacak alanlar ise tek tek belirlendi ve açıklandı.

Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar şöyle:

* Döviz cinsinden kıymetli evraklar

* 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar

* Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri

* Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar

* Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri

* Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi