Lüks araçtan geriye hurda yığını kaldı

Bolu'nun Çaydurt mevkiinde TEM Otoyolu'nda ilerleyen bir lüks otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

KAYNAK: İHA
Lüks araçtan geriye hurda yığını kaldı

İHA'nın haberine göre; sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araçtan dumanlar yükseldi

Olay, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz Baykal yönetimindeki plakası öğrenilemeyen lüks araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü Baykal, aracını emniyet şeridine park etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Alevler aracı sardı

Dumanlar kısa süre sonra yerini alevlere bıraktı. Yangın, lüks otomobilin tamamını sardı. Olay yerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de yangın bölgesinde güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı, ancak lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldığı belirtildi.

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