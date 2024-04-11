Lüks marka fiyatlarıyla şaşırttı: Koli bandı görünümlü bileklik 35 bin lira

Sena Özkan
Lüks marka fiyatlarıyla şaşırttı: Koli bandı görünümlü bileklik 35 bin lira
Lüks marka Balenciaga'nın fiyatlarıyla gündeme gelen ürünleri arasında koli bandı görünümlü bileklik 35 bin lira, tarak ise 17 bin lira olarak satışa sunuldu. Siz bir bornoza 45 bin lira verir miydiniz?

Lüks moda markalarından Balenciaga, son dönemde fiyatlarıyla gündeme oturan ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Balenciaga'nın koleksiyonunda yer alan koli bandı görünümlü bileklik 35 bin lira, tarak ise 17 bin küsur olarak satışa sunuldu. Bu yüksek fiyatlarla dikkat çeken ürünler, sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, bu fiyatların ne kadarını ürün kalitesine, ne kadarını ise marka imajına ödediğini sorgularken, bazıları ise bu kadar yüksek fiyatları ödemeyi tercih edebileceklerini belirtti. Siz bir bornoza 45 bin lira verir miydiniz? Bu soru da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Balenciaga'nın lüks ürünleri, hem fiyatlarıyla hem de tasarımlarıyla moda dünyasında farklı bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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