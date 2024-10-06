Lüks otomobilde 4 kaçak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lüks otomobilde 4 kaçak yakalandı

Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan lüks bir otomobilde, Suriye uyruklu 4 kaçağın yakalandığı kaydedildi.

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan lüks otomobilde, Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir şahıs ise göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

4 KAÇAK YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, şüphe üzerine durdurulan lüks otomobilde, illegal yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Göçmenleri batı illerine götüren araç sürücüsü Suriye uyruklu El A., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan 4 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca el konuldu.

lüks otomobilde 4 kaçak yakalandı

lüks otomobilde 4 kaçak yakalandı

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