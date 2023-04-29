Lüks sitedeki büyük yangında 'kundaklama' ihtimali araştırılıyor

Lüks bir sitede meydana gelen yangın, İzmir'in Narlıdere ilçesinde gece saatlerinde 4 blok ve 168 daireyi etkisi altına aldı.

Lüks sitedeki büyük yangında 'kundaklama' ihtimali araştırılıyor

Yangın sonucu, 6 kişi dumandan etkilendi ve 1 kişi de ayağından yaralandı. İtfaiye ekiplerinin ve diğer acil müdahale ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu, yangın diğer bloklara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni hala araştırılırken, olay yeri inceleme ekipleri yangında kundaklama ihtimaline karşı çalışmalarına devam ediyor.

Daireler tek tek inceleniyor ve inceleme çalışmalarının yarın da süreceği açıklandı.

Narlıdere ilçesinde 27 Nisan saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks bir sitenin 3'üncü bloğunda yangın çıktı. Sitede oturanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm bloğu saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplere, toplumsal müdahale araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Gece saatlerinde söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti. Bölgede 70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi de hazır bekletildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitedeki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra, dün saat 06.00 sıralarında diğer bloklara da sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ise ayağından yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürerken, olay yeri inceleme ekipleri de bugün sitede yangında kundaklama ihtimaline karşı çalışma yaptı. Ekipler, tüm daireleri tek tek kontrol etti. İnceleme çalışmalarının yarın da süreceği öğrenildi.

4acd8383c0cac861ac69f0af41ecebe1.jpg

4180bb58740e6160801a560a0fdddf53.jpg

494623cdb4dd4b1aff122bb3d14bf5a7.jpg

af30820bc91ba41bb2d972097a2fb35e.jpg

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
Son Haberler
İYİ Parti’den yeni video 'Saray Filmcilik takdim eder: SövKardeşim' Siyaset
İYİ Parti’den yeni video 'Saray Filmcilik takdim eder: SövKardeşim'
Rize'deki trafik kazasında biri polis 2 kişi yaralandı Güncel
Rize'deki trafik kazasında biri polis 2 kişi yaralandı
Diego Rossi'den müthiş gol Spor
Diego Rossi'den müthiş gol
Alfons Groenendijk: İstikrarımız yok Spor
Alfons Groenendijk: İstikrarımız yok
Fenerbahçe'de şok. Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı Spor
Fenerbahçe'de şok. Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış.'Her yıl eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST niye şimdi yapılıyor?' Siyaset
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış.'Her yıl eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST niye şimdi yapılıyor?'
Serdar Uygun oyundan memnun Spor
Serdar Uygun oyundan memnun