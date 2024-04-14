Lüleburgaz'da köpek dövüştürenlere operasyon

Kaynak: AA
Lüleburgaz'da köpek dövüştürenlere operasyon
Kırklareli’de köpek dövüştürdükleri iddiası ile gözaltına alınan 34 şüpheli şahsa 214 bin 302 lira ceza kesildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesi Turgutbey köyünde köpek dövüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, dron yardımıyla köpek dövüştürüldüğü bildirien bölgeyi tespit etti.

Yapılan operasyonda, organizatörün de aralarında bulunduğu 5'i köpek sahibi 34 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında "Kumar oynanması için imkan sağlamak" ve "Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı, ayrıca 214 bin 302 lira ceza uygulandı.

Dövüştürülen 6 köpek, koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Operasyonda 10 araca da el konuldu.

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