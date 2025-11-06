Level C5 adıyla tanınan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, önceki akşam Maslak'ta görüntülendi.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 1

Genç yetenekleri keşfetmek için yeni bir yapım şirketi kurduğunu söyleyen rapçi, gece sonunda yeni aldığı 15 milyonluk lüks aracıyla evinin yolunu tuttu.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 2

Ünlü rapçi daha önce de lüks bir araç kullanıyordu. Ancak Level C5'in yeni aracı eskisinden daha pahalı.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 3

Son dönemde rap müziğin yükselen yıldızlarından Lvbel C5, sahne adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur, bu kez müzikle değil, özel hayatıyla dikkat çekmişti.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 4

Sosyal medya hesabından sevgilisini ilk kez takipçileriyle paylaşan ünlü rapçi, aşkını cesurca duyurdu.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 5

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sahne performansları, dansları ve kostümleriyle sıkça konuşulurken, rapçi Lvbel C5’in “Havhavhav” şarkısına gönderme yapmıştı. İkili arasındaki atışma sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 6

Sandal, “Bir an ‘Miyav Miyav’ diye şarkı mı yapsam? dedim. Sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ diyerek vazgeçtim. İçime sinmedi,” diyerek şarkıyı mizahi bir şekilde eleştirmişti.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 7

Lvbel C5 ise Sandal’ın sözlerine karşılık verdi: “Onun böyle bir etki yaratması zor. Premium üyesiyse Spotify’ı açsın, dinleyenlere baksın. Şarkı vermem,” diyerek Sandal’a meydan okudu.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 8

'Lvbel C5' adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, şarkı sözlerinde uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla gözaltına alınmış ve Kandıra Cezaevi’ne gönderilmişti. Geçtiğimiz aylarda tahliye edilerek özgürlüğüne kavuşmuştu.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 9

50 MİLYONLUK LÜKS ARAÇLA GÜNDEME GELDİ

Tahliye sonrası müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Lvbel C5, lüks yaşamıyla konuşuluyor. 50 milyon TL’lik ultra lüks spor arabasıyla dikkat çeken rapçi, hayranlarının ilgisini yeniden topladı.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 10

AŞKINI SOSYAL MEDYADA AÇIKLADI

Lvbel C5, sosyal medya paylaşımıyla özel hayatını gözler önüne serdi. Lüks arabasında sevgilisiyle poz veren rapçi, aşkını ilan etti. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 11

LVBEL C5 KİMDİR?

Lvbel C5, yani Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001’de Sakarya’da doğmuş bir Türk rapçi ve söz yazarıdır. Aslen Sakaryalı olan Bodur, İstanbul’da yaşıyor.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 12

Babasının perküsyonist olmasıyla müzikte erken yaşta tanıştı ve 2016’da arkadaşlarının önerisiyle ilk demolarını kaydetmeye başladı.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 13

Müzik kariyerine 2019’da “Drop” ile başlayan sanatçı, 2021’de Batuflex ile “Ralli” şarkısıyla büyük çıkış yaptı. Parça, Türkiye listelerinde bir numara oldu.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 14

Lvbel C5, trap ve drill tarzındaki şarkılarıyla biliniyor. Enerjik sahne performansı, akılda kalıcı sözleri ve güçlü ritimleriyle gençler arasında seviliyor.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 15

2022’de “C5MODE” albümünü yayımladı, 2023’te “Gaz Pedal” ve “DACIA” single’larıyla adından söz ettirdi.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 16

2024’te “Ne” ve ile popülerliğini artırdı, 2025’te “Havhavhav” single’ı YouTube’da 65 milyona yakın izlenmeyle ses getirdi. Spotify’da 2024’te Türkiye’de en çok dinlenen ikinci sanatçı oldu.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 17

Sahne adını “Label” kelimesinden türeten sanatçı, telif nedeniyle “Lvbel”i seçti. “C5” ise piyasada patlayıcı etki yaratma arzusunu simgeliyor.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 18

Mayıs 2025’te, şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla Gebze Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi. 5-10 yıl hapis istemiyle yargılanan sanatçı, daha sonra serbest bırakıldı.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 19

Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan Lvbel C5, üniversite eğitimiyle ilgili bilgi vermedi.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 20

Futbol, boks ve kafes dövüşüyle ilgileniyor. Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden sanatçı, evli değil.

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 21

BAŞLICA ŞARKILARI:

Drop (2019) Ralli (ft. Batuflex, 2021)

C5MODE (albüm, 2022) Gaz Pedal (2023)

DACIA (2023)

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 22

Ne (2024)

Sezen Aksu (2024)

Havhavhav (2025)

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 23

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 24

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 25

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 26

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 27

Lvbel C5 'Level' atladı: Otomobil göz kamaştırdı! 15 Milyon TL'lik yeni oyuncağı - Resim : 28

Lvbel C5’in Mustafa Sandal’a küfürlü sözleri tepki çektiLvbel C5’in Mustafa Sandal’a küfürlü sözleri tepki çektiMagazin
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B sokaklarda: Albüm tanıtımı şaşırttı! Fare paniğiDünyaca ünlü rapçi Cardi B sokaklarda: Albüm tanıtımı şaşırttı! Fare paniğiMagazin