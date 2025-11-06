Level C5 adıyla tanınan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, önceki akşam Maslak'ta görüntülendi.

Genç yetenekleri keşfetmek için yeni bir yapım şirketi kurduğunu söyleyen rapçi, gece sonunda yeni aldığı 15 milyonluk lüks aracıyla evinin yolunu tuttu.

Ünlü rapçi daha önce de lüks bir araç kullanıyordu. Ancak Level C5'in yeni aracı eskisinden daha pahalı.

Son dönemde rap müziğin yükselen yıldızlarından Lvbel C5, sahne adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur, bu kez müzikle değil, özel hayatıyla dikkat çekmişti.

Sosyal medya hesabından sevgilisini ilk kez takipçileriyle paylaşan ünlü rapçi, aşkını cesurca duyurdu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sahne performansları, dansları ve kostümleriyle sıkça konuşulurken, rapçi Lvbel C5’in “Havhavhav” şarkısına gönderme yapmıştı. İkili arasındaki atışma sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Sandal, “Bir an ‘Miyav Miyav’ diye şarkı mı yapsam? dedim. Sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ diyerek vazgeçtim. İçime sinmedi,” diyerek şarkıyı mizahi bir şekilde eleştirmişti.

Lvbel C5 ise Sandal’ın sözlerine karşılık verdi: “Onun böyle bir etki yaratması zor. Premium üyesiyse Spotify’ı açsın, dinleyenlere baksın. Şarkı vermem,” diyerek Sandal’a meydan okudu.

'Lvbel C5' adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, şarkı sözlerinde uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla gözaltına alınmış ve Kandıra Cezaevi’ne gönderilmişti. Geçtiğimiz aylarda tahliye edilerek özgürlüğüne kavuşmuştu.

50 MİLYONLUK LÜKS ARAÇLA GÜNDEME GELDİ

Tahliye sonrası müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Lvbel C5, lüks yaşamıyla konuşuluyor. 50 milyon TL’lik ultra lüks spor arabasıyla dikkat çeken rapçi, hayranlarının ilgisini yeniden topladı.

AŞKINI SOSYAL MEDYADA AÇIKLADI

Lvbel C5, sosyal medya paylaşımıyla özel hayatını gözler önüne serdi. Lüks arabasında sevgilisiyle poz veren rapçi, aşkını ilan etti. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

LVBEL C5 KİMDİR?

Lvbel C5, yani Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001’de Sakarya’da doğmuş bir Türk rapçi ve söz yazarıdır. Aslen Sakaryalı olan Bodur, İstanbul’da yaşıyor.

Babasının perküsyonist olmasıyla müzikte erken yaşta tanıştı ve 2016’da arkadaşlarının önerisiyle ilk demolarını kaydetmeye başladı.

Müzik kariyerine 2019’da “Drop” ile başlayan sanatçı, 2021’de Batuflex ile “Ralli” şarkısıyla büyük çıkış yaptı. Parça, Türkiye listelerinde bir numara oldu.

Lvbel C5, trap ve drill tarzındaki şarkılarıyla biliniyor. Enerjik sahne performansı, akılda kalıcı sözleri ve güçlü ritimleriyle gençler arasında seviliyor.

2022’de “C5MODE” albümünü yayımladı, 2023’te “Gaz Pedal” ve “DACIA” single’larıyla adından söz ettirdi.

2024’te “Ne” ve ile popülerliğini artırdı, 2025’te “Havhavhav” single’ı YouTube’da 65 milyona yakın izlenmeyle ses getirdi. Spotify’da 2024’te Türkiye’de en çok dinlenen ikinci sanatçı oldu.

Sahne adını “Label” kelimesinden türeten sanatçı, telif nedeniyle “Lvbel”i seçti. “C5” ise piyasada patlayıcı etki yaratma arzusunu simgeliyor.

Mayıs 2025’te, şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla Gebze Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi. 5-10 yıl hapis istemiyle yargılanan sanatçı, daha sonra serbest bırakıldı.

Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan Lvbel C5, üniversite eğitimiyle ilgili bilgi vermedi.

Futbol, boks ve kafes dövüşüyle ilgileniyor. Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden sanatçı, evli değil.





BAŞLICA ŞARKILARI:

Drop (2019) Ralli (ft. Batuflex, 2021)

C5MODE (albüm, 2022) Gaz Pedal (2023)

DACIA (2023)

Ne (2024)

Sezen Aksu (2024)

Havhavhav (2025)