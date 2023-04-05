Milyonlar Maarif Vakfı’nın ABD'de kurduğu Maarif Foundation Usa vakfına gitmiş. 2021 yılında 2 milyon dolardan fazla para aktarılmış

TELE1’den Yılmaz Polat’ın özel haberine göre, Maarif Foundation USA Vakfı‘na 2021 yılında ‘2 milyon 410 bin 796 dolar’ aktarılmış.

Yılmaz Polat vakfın ABD’de Maarif Foundation USA adında bir vakıf kurduğunu ve bu vakfa kaynakların aktarıldığını duyurmuştu.

Merkezi İstanbul’da olan ‘Türkiye Maarif Vakfı’ Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur.

Türkiye Maarif Vakfı’nın ABD’deki kuruluşu MAARİF-USA’ Vakfı’nın ABD Vergi Dairesi IRS’e yaptığı bildirime göre, 2021 itibariyle mal varlığı ‘7 milyon 438 bin 760 dolar olarak görünüyor. 990 nol’lu vergi formunda Vergi Dairesi’ne yapılan bildirimlerde 2020 yılında geliri ‘2 milyon 665 bin 952 dolar’ olarak gösteriliyor.

ADERTA PARA AKTARIM ZİNCİRİ

New Jersey Eyaleti Paterson bölgesinde genel merkezi olan ‘MAARİF-USA’ Vakfı’nın geliri 2019 yılında ‘2 milyon 49 bin 466 dolar’ 2018 yılında da ‘bir milyon 843 bin 738 dolar’ olarak yer alıyor.

2017 YILINDAKİ GELİRİ: BİR MİLYON 119 BİN 721 DOLAR

Belgelerde bağışçılar açıklanmıyor. Türkiye Maarif Vakfı’nın resmi sitesinde gelir kaynakları sıralanırken ‘Türkiye Maarif Vakfının amacına uygun ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dâhil olmak üzere her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar’ bilgisi yer alıyor. Kuruluşun 2017 yılındaki geliri ‘bir milyon 119 bin 721 dolar’

AMACI: EĞİTİM TESİSİ KURMAK VE İŞLETMEK

501C sayılı vergiden muaf statüyle’ kurulan ‘Maarif-USA’nın amaç ve faaliyeti ise

“Okul öncesi, ilköğretim, lise ve yüksek öğretim kurumları ile yurt, kütüphane gibi eğitim tesisleri kurmak ve işletmek.” Şeklinde açıklanıyor.

Merkezi İstanbul’da olan ‘Türkiye Maarif Vakfı’ Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI’NA 3 MİLYAR 500 MİLYON LİRA

Yine TELE1’in açıkladığı haberde, Resmi Gazete’de yayınlanan son cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Sayıştay’ın denetlemediği Türkiye Maarif Vakfı’na Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kaynak aktarılması karar verildi.

Kararda “Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.” ifadeleri kullandı. Kararda aktarılacak olan meblağın 3 milyar 500 milyon liraya kadar ulaşacağı belirtildi.