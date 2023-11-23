Maaşınıza nasıl zam istersiniz? Daha iyi maaş almanızı sağlayacak 5 adım

Çalışanlar çoğu zaman yöneticilerinden maaş isterken ne söyleyeceklerini ve nasıl davranacaklarını bilmezler. İşte daha iyi maaş alabilmek için 5 tavsiye.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
Maaşınıza nasıl zam istersiniz? Daha iyi maaş almanızı sağlayacak 5 adım

Çalışanlar için en zor dönemlerden bir tanesi de maaşlara zam taleplerinin olduğu dönemlerdir. Zam isterken yapılan hatalar, daha iyi maaş alabilmenizin önüne geçebilir.

Esquire Dergisi’nde yer alan içeriğe göre artık maaşınıza zam isterken bu yollara başvuracaksınız. İşte daha iyi maaş almanızı sağlayacak 5 tavsiye;

Çalışma ortamınızı gözlemleyin

Örneğin yakın zamanda işten çıkarmalar yaşandı mı? Ya da finans bölümü, zorlu bir dönem geçiriyor mu?

Derdinizi açıklayın

Koşullar her ne olursa olsun, yine de kendinizi öne çıkarabilirsiniz. LinkedIn Kariyer Uzmanı Charlotte Davies, "Hedeflerinize ulaşıyorsanız ve işletmenizin büyümesine yardımcı oluyorsanız mevcut durumlara duyarlı bir tutum sergilerken bakış açınızı aktarmanızda bir sakınca yoktur," diyor.

Ücretin ötesindeki seçenekleri de göz önünde bulundurun

Maaş konusunda taviz vermezlerse belki daha esnek çalışma saatleri veya düzeni konusunda sizinle anlaşabilirler; bu da seyahat, yemek ve ofis hayatınızı sürdürme ile ilgili diğer masraflardan tasarruf etmenize olanak sağlayabilir.

Araştırmanızı yapın

Uzmanlar, karşılaştırılabilir roller hakkında araştırma yapmanızı ve İnsan Kaynakları departmanınızdan unvanınıza uygun maaş aralıklarını talep etmenizi tavsiye ediyor. Sizinle benzer işler yapan arkadaşlarınıza bu detayı sorabilirsiniz. Ne kadar yüksek rakam talep ederseniz sizin için o kadar iyidir.

Yüz yüze konuşun

Zoom üzerinden birine hayır demek ve konu henüz sadede gelmeden söyleyeceklerinizi gözden geçirmek daha kolaydır. Yöneticinizin nasıl biri olduğuna bağlı olarak üslubunuzu ayar- lamanız gerecektir ancak genel olarak arkadaş canlısı olun, kendinize güvenin ve kendinizi küçümsemeyin.

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