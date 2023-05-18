Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı

Trabzonspor'a karşı 3-1 kazandıkları maçın ardından İrfan Can, "Fenerbahçe kalmamı istiyor, ben de kalmak istiyorum. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor, bitti de diyebiliriz. İnşallah sonu güzel olacak." dedi.

Sezon başında 500 bin euroya kiraladığı İrfan Can için Göztepe 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeli alacak. Böylece, Göztepe'nin 24 yaşındaki file bekçisinden kasasına toplam 1 milyon 700 bin euro girecek.



