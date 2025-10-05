Maça damga vuran skandal hata! Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar edilebilir

Galatasaray ve Beşiktaş'ın berabere kaldığı mücadelenin ardından flaş bir gelişme yaşandı. beIN Sports hakem yorumcusu Deniz Çoban, derbinin tekrar edilebileceğini öne sürdü.

İşte Deniz Çoban'ın beIN Sports'ta konu ile ilgili o sözleri;

"HAKEM YANLIŞA İMZA ATTI"

Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen'in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı. 10 saniye falan oyunda kaldı, kenardan uyarı geldi. Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı.

"TALİMATA GÖRE 3 DEFA OYUN DURDURULUR"

Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir.

"BEŞİKTAŞ 4 DEFA DURDURDU"

2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu. Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu.

Galatasaray, oyuncu değiştirirken Beşiktaş da yaptı. Bu fark etmiyor. Her iki takım da ayrı ayrı yapmış sayılıyor.

Kanarya puan farkını azaltmak için Karadeniz'de! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...

Resmen duyurdular! Fatih Terim geri dönüyor

"MHK HAKEMDEN EK RAPOR İSTEYECEK"

Bu durumla ilgili itiraz olursa, bu itiraz TFF'ye yapılacak. İtirazın neticesinde TFF, MHK'den görüş isteyecek. Bir izahat isteyecek. MHK de hakemden ek rapor isteyecektir. Hakem için bu olay nasıl gerçekleşti, hakem neden böyle uygulama yaptı ek raporu MHK'ye verecek. MHK bununla ilgili TFF'ye görüş bildirecek.

"TFF DERBİYİ TEKRAR EDEBİLİR"

Buna göre TFF skoru tescil edebilir, oyuncu değişikliği anından itibaren oynatabilir, baştan tekrar oynatabilir. Yetki TFF'dedir. Yasin Kol'un vereceği ek rapor, burada yaşananları aydınlatması açısından çok önemli.

"BU ÇOK BÜYÜK HAKEM HATASI"

Bülent Yıldırım: Oyun durduğu bir esnada Beşiktaş 2 değişikliği hazırladı, 2 değişikliğin tamamlanmasını beklerken hakem bir anda oyunu başlattı. Niye, niçin, Beşiktaş da anlamadı. Beşiktaş tarafından baktığında iki oyuncu değişiklik için hazır. Değişiklik için oyun 3 defa bir takım tarafından durdurulur, 4 değil. Beşiktaş da 1 durmuş oyunda 2 değişiklik yapmak istiyor. Mağduriyetleri şu, hakem niye başlatıyor. İkinci değişiklik yapılacağı esnada bütün Beşiktaş kulübesi ayaklandı, değişiklik yapılmadı diye. 4. hakem geri bildirimde bulununca, bu defa yeniden durdurdu oyunu hakem. Hakem sonra topun durduğu yerden, bir önceki yerden oyunu başlattı. 13-14 saniye olmamış gibi davrandı. 13-14 saniyede kırmızı kart, penaltı, sarı kart olsa nasıl yok sayacağız? Olabilirdi. Olan maçlar oldu.

Bahattin Duran: Beşiktaş takımı 2 tane oyuncu değişikliğini yapmak üzere

Deniz Çoban: Burada 4. hakem Çağdaş Altay'ın hakem Yasin Kol'a 'Oyunu durdur hocam, başlatma, başlatma, başlatma hocam!' dediği bir enstantane var. Hakem, 4. hakemin uyarısıyla oyunu durdurdu. Çağdaş Altay da oyunun başladığının farkında değil, tabelayı çevirirken oyunun başladığını gördü ve 'Başlatma, durdur!' dedi.

Bülent Yıldırım: Beşiktaş kulübesi, oyun durmuşken niye iki değişikliği tamamlamıyorsun diye bağırırken oyun başladı. 13-14 saniye başladı. Galatasaray cephesi de 'ne yapıyorsunuz, oyun başladı, yanlış.' dedi.

Bahattin Duran: Beşiktaş iki değişiklik için vermiş kağıtları. Oyuncu değişecek. Biri değişecek, öbürü girecekken tabela havaya kalkmadı, Cengiz Ünder oyuna giremiyor. 4. hakem tabelayı ayarlamaya çalışırken Beşiktaş kulübesi itiraza kalktı. 4. hakem cihazında 'bip'e basıp 'başlatma, başlatma, başlatma.' dedi. Başlatma dediği anda da 13-14 saniye net şekilde geçti. Hakem oyunu kurallarda belirtilmeyen nedenlerden ötürü durdurdu. Oyuncu değişikliği için durdurmadı. Bu çok çok büyük bir hakem hatası.

Leroy Sane'ye Beşiktaş derbisi öncesi hayatının şoku! Yerin dibine soktular

Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı

Büyük çöküş! Avrupa kupası gecelerinden haciz günlerine