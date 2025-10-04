Büyük çöküş! Avrupa kupası gecelerinden haciz günlerine

Bir zamanlar Süper Lig’de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi dev rakiplerle boy ölçüşen, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleriyle tarih yazan Akhisarspor zor günler yaşıyor. 2017-2018 sezonunda Okan Buruk'un çalıştırdığı dönemde Akigolar, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu. Böylece Süper Kupa maçı oynamaya hak kazandı.

Teknik direktör Saffet Susic yönetiminde çıktıları finalde Galatasaray ile karşılaştılar. Normal süresi 1-1 biten maçın sonucunu penaltı atışları belirlemişti. Galatasaray'ı 5-4 deviren Akhisarspor, bu kupayı kazanan ilk Anadolu ilçesi takımı olmayı başardı.

Ancak bu başarılar Ege takımına yaramadı. Sezon içinde gelen başarısız sonuçların ardından Susiç ile yollar ayrıldı göreve Cihat Arslan geldi. Ancak bu da Akigolara derman olmadı. Sezon sonunda Türkiye Kupası'nda finale çıkılmasına karşın Akhisarspor Süper Lig'e veda etti. Avrupa kupalarına katılan takımın düşüşü başladı.

GEÇEN SEZON MAÇA ÇIKAMADILAR

Borçlar nedeniyle arka arkaya küme düşen Akhisarspor geçen sezon kendini Bölgesel Amatör Lig'de buldu. 8. Grup’ta mücadele eden Ege takımı, Doğugücüspor ile yapılması planlanan maçta sahaya çıkmadı ve mücadeleyi 3-0 hükmen kaybetti. Başkan Özay Alkan o dönem yaptığı açıklamada "Bir zamanlar Süper Lig’de fırtınalar estiren, Türkiye Kupası’nı müzesine götüren bu büyük camianın bugün geldiği noktayı görmek hepimiz için üzücü. Ne yazık ki maddi destek bulamadık, altyapıdan yetişen gençlerimizle mücadele etsek de artık bu yükü taşıyamaz hale geldik." dedi.

TESİSLERE HACİZ GELDİ

Bu sezon için ne olacağı belirsiz olan Akhisarspor'a bir darbe daha geldi. Karşılaşmalarını oynadığı stadın güvenliği için anlaşılan firmaya ödeme yapılmayınca Akigoların tesisleri haczedildi. Polis eşliğinde tesislere gelen avukatlar alacaklarına karşılık tesislerdeki 47 klimayla 8 dış motora ve 11 fitness aletine el koydu.

KULÜPTE SADECE 5 OYUNCU KALDI

Akhisarspor'un geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken kayıtlara göre; Kulüp ile sözleşmeli beş futbolcu bulunuyor. 2026'da sözleşmesi bitecek isimler şunlar; Muhammed Metin (kaleci), Tufan Kaya (kaleci), Ömer Faruk Alkan (stoper), Tansel Bahçeci (orta saha). Yine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulübün internet sitesine tıklandığında şu ifade çıkıyor: Bu alan adı 6495 dolara satılıktır.

Yani çok değil 8 yıl önce Fenerbahçe ve Galatasaray'a kafa tutan Akhisarspor koşar adım kapanmaya gidiyor.

