Leroy Sane'ye Beşiktaş derbisi öncesi hayatının şoku! Yerin dibine soktular

Galatasaray'da bu sezonun en büyük hayal kırıklığı hiç kuşkusuz Leroy Sane oldu. Sarı-kırmızılılarda şu ana kadarki etkisiz performansıyla sahada kayıplara karışan Alman oyuncu eleştirilerin hedefi olurken, ülkesinde de gündem oldu.

LEROY SANE SINIFTA KALDI

Yaz transfer döneminin en gözde oyuncusu Leroy Sane olmuştu. Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılan ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak Türkiye ve Avrupa'da büyük ses getirmeyi başarmıştı. Ancak Alman oyuncu, şu ana kadar ortaya koyduğu performansla tepki çekti.

Resmen duyurdular! Fatih Terim geri dönüyor

Büyük çöküş! Avrupa kupası gecelerinden haciz günlerine

LEROY SANE İÇİN SERT ELEŞTİRİLER

Alman basınında yer alan haberde, Leroy Sane'nin kariyer planlamasının utanç verici olduğu belirtilirken, "Kendi kariyerini çöpe attı." ifadelerine yer verildi. Oyuncunun milli takımdan da çağrılmayınca mental olarak düştüğü belirtilirken, "Bir yıldızın yere çakılışı ancak bu kadar kötü olabilirdi." ifadeleri kullanıldı.

Jose Mourinho'ya virüs bulaştı! Tüm Portekiz bu olayı konuşuyor: Porto maçı öncesi takımı tel tel dökülüyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Sadettin Saran gaza bastı

Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı

Edson Alvarez'den Fenerbahçelileri sevindiren karar!

Okan Buruk'tan derbide büyük sürpriz! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'leri...