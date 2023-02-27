﻿Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD'a ziyaret

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve beraberindeki heyet, AFAD'ı ziyaret etti. AFAD Başkanı Yunus Sezer ile görüşen Szijjarto, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen depremlerle ilgili bilgi aldı. Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim de bulundu. Bakan Szijjarto, depremler sonrasında dost ve kardeş gördükleri Türk halkının hemen yardımına koştuklarını belirterek, "Beraberimizde 10 tonluk yardım malzemesi getirdik. Askeri takviye uçağını tamamen doldurarak yardım malzemelerini ulaştırdık. Bunlar kısmen ilaçlardan oluşmakta. Kısmen de zorlu kış şartlarını geçirmek için gerekli olan seyyar yataklar, battaniyeler, uyku tulumlarından oluşmakta. Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı tıbbi malzeme ve ilaç gibi malzemeleri de sağlamaya devam edeceğiz. Türk tarafına sunmak üzere bir liste getirdim, ihtiyaç duyulanları hemen Türkiye'ye getireceğiz" diye konuştu.

AFAD Başkanı Sezer de Macaristan'ın 1999'daki depremde olduğu gibi arama- kurtarma ekipleriyle yoğun çalışma ortaya koyduğuna dikkat çekip, "Macaristan ilk yardıma gelen ülkelerden bir tanesi. 167 arama- kurtarma personeliyle Kahramanmaraş'ta ve diğer illerimizde arama- kurtarma çalışmalarına yoğun bir şekilde katıldılar. Bölgedeki ihtiyaçlara göre insani yardım desteklerinde de bulunuyorlar. Kendilerine ve dost ve kardeş Macar halkına şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.