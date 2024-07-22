Macar yıldız resmen imzaladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Macar yıldız resmen imzaladı

Macar milli takımının 29 yaşındaki golcüsüyle üç kıtadan birçok kulüp ilgilendi ama sonunda sevinen Asteras Tripolis taraftarları oldu.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından Ulszan HD'den ayrılan Macar forvet Adam Martin ile ondan fazla takımın ilgilendiği uzunca bir zamandır konuşuluyordu. Beşiktaş başta olmak üzere bir çok Türk takımının da gözlemlediği bilinen oyuncu Kore'de parlattığı kariyerini EURO 2024'te de sürdürerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Macar milli takımının son yıllarda popülerleşen forveti, bu sezon Güney Kore Ligi'nde çıktığı 10 maçta üç gol attı ve çoğunlukla yedek oyuncu olarak oyuna girdi.

Yunanistan 1. Ligi ekiplerinden Asterasz Tripolis'le resmen anlaşmaya vardığı duyurulan Adam Martin'in bugün düzenlenecek bir törenle basına tanıtılması bekleniyor.

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