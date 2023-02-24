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Macaristan Başbakanı Orban: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın galibi olmayacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın galibi olmayacak" dedi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:58
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Macaristan Başbakanı Orban: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın galibi olmayacak

Macaristan Başbakanı Orban: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın galibi olmayacak
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıldönümünde Macar medyasına açıklamalarda bulundu. Orban, savaşın amacını anlamanın zor olduğunu zira tarafların farklı dönemlerde farklı hedeflerden söz ettiğini ifade etti. Açıklamasında 1 yıldır devam eden savaşın hiçbir kazanını olmayacağını vurgulayan Orban, "Rusya kazanamaz çünkü tüm Batı dünyası, Ukrayna'nın arkasında duruyor. Aynı zamanda Rusya, nükleer bir güç ve nükleer güç köşeye sıkıştırılamaz. Çünkü bu bir nükleer savaşı tetikleyebilir. Ateşkese ve barış görüşmelerine ihtiyacımız var" dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) Ukrayna'daki savaşın sona ermesine ilişkin karar tasarısını değerlendiren Orban, "Dünyanın savaş hakkındaki görüşünü yansıtan bir barış belgesi söz konusu" açıklamasında bulundu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile ilgili de konuştu. İsveç ve Finlandiya'ya çağrıda bulunan Orban, "İsveç ile Finlandiya, Budapeşte'den adil olmasını ve üyeliklerini onaylamasını istiyorsa kendileri de adil olup Macaristan hakkında yalan bilgiler yaymayı bırakmalı" şeklinde konuştu. İsveç'in terör örgütü mensuplarını koruyarak Türkiye'ye karşı çıktığını da hatırlatan Orban, "Türkiye, fikirlerini önemsediğimiz bir müttefikimiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvimde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 6-9 Mart tarihlerinde oylama yapılacağı belirtilmişti. Üyelik teklifleri ile ilgili görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması planlanırken, Macar milletvekilleri, iki ülkenin NATO üyeliğini ayrı ayrı oylayacak.

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