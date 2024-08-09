Macaristan'dan Yunanistan'ı çıldırtan hamle. KKTC Meclis Başkanı AB üyesi Macaristan Parlamentosu'nda konuştu

YENİÇAĞ ÖZEL

Her yıl Bugaç Ovasında düzenlenen Macar Turan Kurultayı bugün itibariyle başladı. 3 gün sürecek Kurultay sebebiyle bir araya gelen Türk Dünyası temsilcilerini parlamentosunda ağırlayan Macaristan’da, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin konuşması dikkat çekti.

Konuşmasında Macar Türk dostluğuna dikkat çeken Töre, Macaristan'ın Türk Devletler Teşkilatında misafir ülke olarak kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zorlu Töre

YENERER O KONUŞMAYI ANLATTI

Meclisteki protokolde yer alan Gazeteci Yazar Vedat Yenerer de, Zorlu Töre'nin parlamentoda konuşturulmasını Avrupa'da büyük ses getireceğini ve Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin şok yaşadığına dikkat çekerek, "Sayın Töre, Türk dünyasının huzurunda muhteşem bir konuşma yaptı. Bu konuşma sonrasında KKTC'nin tanınma aşamasında büyük bir çıkış yakalayacağı kesindir. Bu organizayonun başını çeken Macaristan Turan Vakfı Başkanı, dostumuz Andraş Biro ve değerli çalışma arkadaşlarını hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Vedat Yenerer (solda)

ANDRAS BİRO'DAN MACAR BAŞBAKANA TEŞEKKÜR

Macaristan Turan Vakfı Başkanı Andras Zsold Biro'da programda kürsüye çıkarak Türk Macar kardeşliğinin önemini vurguladı. Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde büyük desteği olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a ve yetkililere teşekkür etti.

Programda konuşma yapan isimler arasında yer alan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk birliğinin önemine dikkat çekti. Ömüraliyev ayrıca, kendisini parlementoda ağırlayan Macar halkına teşekkür etti.

Andras Biro

ERDOĞAN'IN MESAJLARI PAYLAŞILDI

Mecliste Türkiye adına yapılan konuşmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Kurultay'ı kutlama mesajı da iletildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler’de ne kadar cesurca konuşma yaptığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE’DEN BİRÇOK İSİM KATILDI

Parlamentodaki konuşmayı dinleyenler arasında KKTC adına Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş. Türkiye adına Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, TDAV Başkanı Közhan Yazgan, Kutlu Parti Başdanışmanı Ali Aker, AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan ve Erdebil Horasan Alevi Ocakları Başkanı Ali Aker ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de vardı.

KURULTAY HAKKINDA

2024 Büyük Kurultayı Macaristan’ın Bugac şehrinde Bács-Kiskun Bölgesinde düzenleniyor. Kurultay tarih açısından büyük bir önem taşıyor. Kurultay’a Türk Devletleri başta olmak üzere 25’ten fazla ülke katılıyor.

Macar-Turan Vakfı ve onun tarafından kurulan Turan Birliği tarafından düzenlenen Kurultay, Karpat Havzası'ndaki Macar gelenek yaşatıcılarını bir araya getirerek, diğer Turan milletleri ile güçlü bağlar kurmaktadır. Organizasyonun partnerleri arasında şunlar yer almaktadır:

Ulu Dala Vakfı - Kazakistan

Velikaya Stepa Vakfı - Kazakistan

Ostrov Krim Rekonstrüksiyon Atölyesi - Kazakistan

UKİD - Türkiye

Türk Geleneksel Okçuluk Birliği - Türkiye

Akal Teke Yetiştiriciler Birliği - Türkmenistan

Turan Birliği - Özbekistan

Belbogli Kurash Birliği - Özbekistan

Turan Gençler Birliği - Azerbaycan

Kırgız Geleneksel Okçular Birliği - Kırgızistan

Manas Ata Vakfı - Kırgızistan

Moğol Atlı Sporları Birliği - Moğolistan

Bagatur - Hun/Bulgar Gelenek Yaşatıcı Birliği - Bulgaristan

Kök Böre - Başkurt Gelenek Yaşatıcı Birliği - Başkurtistan/ - Başkurtistan/ Rusya Federasyonu

Birlik, Turan bölgesindeki ülkelerle olan ilişkilerini sürekli olarak geliştirmekte ve güçlendirmektedir. Kurultay, iki yılda bir düzenlenmekte ve akraba milletlerin heyetlerine partnerlerle birlikte karar verilmektedir.