Maçoğlu Kadıköy’deki durumu açıkladı. Fark kapanıyor mu?

Kaynak: Cumhuriyet
Maçoğlu Kadıköy’deki durumu açıkladı. Fark kapanıyor mu?
Türkiye Komünist Partisi’nin İstanbul Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde anket sonuçlarını paylaştı ve CHP ile aralarındaki farkın kapandığını söyledi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı canlı yayında, Kadıköy belediye başkan adaylarının oy oranlarını değerlendirdi.

226423.jpgMaçoğlu, Kadıköy'de yapılan anketlerde, CHP'nin oy kaybının olduğunu ve bu kaybın kendileri lehlerine olduğunu ifade etti.

Fatih Mehmet Maçoğlu, konuşmasında, "Diyelim ki CHP yüzde 70 civarında ortalama oy alıyor. O oy oranı 40'ın altına düştü ve bu düşen oyların büyük bir bölümünü biz aldık. AKP'den geçen dönem bir kadın arkadaş girmiş ve Kadıköy'de biraz sevildiğinden dolayı oy oranı yüzde 16 iken yüzde 19 almış (2019 seçimleri) ancak şu anda oyları 13-14 civarına düştü. İYİ Parti geçen dönemde Emre Kınay ile girdi. Biraz da toplumda sevilen birisi, sanatçı. Ona giden oylarda da düşüş var" ifadelerini kaydetti.

Maçoğlu, kendilerinin son olarak yaptığı bir anket bulunmadığını fakat Kadıköy için araştırmaların olduğunu iletti. Araştırmalara göre, CHP ile aralarında farkın büyük olmadığını ifade etti.

100963.jpg

dersim-belediye-baskani-fatih-mehmet-macoglu-maden-projesi-ekoloji-doga-talani-dersim-scaled.jpg

Son Haberler
Genç kadın feci şekilde katledildi Dünya
Genç kadın feci şekilde katledildi
Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı. Çok kuvvetli fırtına geliyor Gündem
Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı. Çok kuvvetli fırtına geliyor
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı Magazin
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı
Son dakika... İsrail Refah’a saldırı başlattı Dünya
Son dakika... İsrail Refah’a saldırı başlattı
Gazze'de can kaybı 31 bin 819'a yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 31 bin 819'a yükseldi
Trabzonsporlu Hukukçular Derneği açıkladı. Fenerbahçeliler suçluymuş tahrik etmişler. Peki Kadıköy'de Uğurcan'ı havaya atmak tahrik değil miydi Spor
Trabzonsporlu Hukukçular Derneği açıkladı. Fenerbahçeliler suçluymuş tahrik etmişler. Peki Kadıköy'de Uğurcan'ı havaya atmak tahrik değil miydi