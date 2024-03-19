Maçoğlu Kadıköy’deki durumu açıkladı. Fark kapanıyor mu?

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı canlı yayında, Kadıköy belediye başkan adaylarının oy oranlarını değerlendirdi.

Maçoğlu, Kadıköy'de yapılan anketlerde, CHP'nin oy kaybının olduğunu ve bu kaybın kendileri lehlerine olduğunu ifade etti.

Fatih Mehmet Maçoğlu, konuşmasında, "Diyelim ki CHP yüzde 70 civarında ortalama oy alıyor. O oy oranı 40'ın altına düştü ve bu düşen oyların büyük bir bölümünü biz aldık. AKP'den geçen dönem bir kadın arkadaş girmiş ve Kadıköy'de biraz sevildiğinden dolayı oy oranı yüzde 16 iken yüzde 19 almış (2019 seçimleri) ancak şu anda oyları 13-14 civarına düştü. İYİ Parti geçen dönemde Emre Kınay ile girdi. Biraz da toplumda sevilen birisi, sanatçı. Ona giden oylarda da düşüş var" ifadelerini kaydetti.

Maçoğlu, kendilerinin son olarak yaptığı bir anket bulunmadığını fakat Kadıköy için araştırmaların olduğunu iletti. Araştırmalara göre, CHP ile aralarında farkın büyük olmadığını ifade etti.