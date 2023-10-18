Macron'dan İsrail’in hastane saldırısına tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya tepki göstererek, hiçbir şeyin bir hastaneye yapılan saldırıyı ve sivilleri hedef almayı haklı çıkaramayacağını söyledi.

KAYNAK: AA
Macron'dan İsrail’in hastane saldırısına tepki

Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Hiçbir şey bir hastaneye yapılan saldırıyı haklı çıkaramaz. Hiçbir şey sivilleri hedef almayı haklı çıkaramaz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, Gazze'de çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiği hastane saldırısını kınadığını belirten Macron, düşüncelerinin saldırıda yaşamını yitirenlerle olduğunu kaydetti.

Macron, saldırıyla ilgili tüm gerçeğin ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 800'e yükseldiği bildirilmişti.

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