Macron’un popülaritesi düşüyor

Elabe anket şirketinin Les Echos gazetesi için yaptığı anketin sonuçlarına göre, Macron'un popülaritesi bir ayda 3 puan düşerek yüzde 22'ye indi.

Macron'un popülaritesi, Mayıs 2017'de göreve başladığından bu yana en düşük seviyeye konumlandı.

Vatandaşların yüzde 72'si, ülkenin sorunlarıyla etkin mücadele konusunda, Macron'a "güvenmediğini" ifade etti.

Halkın, bir ay önce hükümetin başına getirilen Başbakan Michel Barnier'ye olan güveni de 3 puan azalarak yüzde 28'e düştü.

Merkez sağcı Barnier'ye yönelik güvensizlik oranı halk nezdinde 6 puan artarak yüzde 54'e yükseldi.

Fransa'da popülaritesi en yüksek siyasetçiler, Macron'un eski başbakanları Edouard Philippe ve Gabriel Attal oldu.

Ankette, Cumhurbaşkanı'nın popülaritesinin, sarı yeleklilerin geniş çaplı gösterilerinin yaşandığı Aralık 2018'de bile yüzde 23'ün altına düşmediği vurgulandı.