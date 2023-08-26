Madagaskar'da açılış töreninde izdiham: En az 12 ölü, 80 yaralı

Madagaskar'da, "Hint Okyanusu Ada Oyunları"nın açılış töreninde izdiham çıktı. Etkinliği izlemeye gelenlerin aynı anda stadyuma girmesi sonucu çıkan izdihamda en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Madagaskar'da açılış töreninde izdiham: En az 12 ölü, 80 yaralı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Başbakan Christian Ntsay, başkent Antananarivo'da düzenlenen Hint Okyanusu Ada Oyunları'nın açılış töreninde Barea Stadyumu'na girmeye çalışan kalabalığın neden olduğu izdihamda en az 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 80 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Etkinliği izlemek için yaklaşık 50 bin kişinin stadyuma aynı anda girmeye çalıştığı belirtildi.

İlki 1977'de düzenlenen ardından her 4 yılda bir organize edilen Hint Okyanusu Ada Oyunları'na, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Morityus, Seyşeller, Komorlar Birliği, Mayotte, Reunion ve Maldivler'den sporcular katılıyor.

Çok branşlı bir yarışma olan etkinlik 3 Eylül'e kadar devam edecek.

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