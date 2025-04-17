Madalyalı sporcular devlete kafa tuttu: Haklarını söke söke aldılar

Macaristan’ın önde gelen sekiz elit yüzücüsü, 2022’de Alabama eyaletinin Birmingham kentinde düzenlenen Dünya Oyunları’nda elde ettikleri büyük başarılara rağmen devlet tarafından ödüllendirilmedi. Jakabos Zsuzsa, Verrasztó Evelyn, Balog Gábor, Gyárfás Bence, Senánszky Petra, Szabó Szebasztián, Takács Krisztián ve Ugrai Panna, yasal hakları olan ödül için Macar hükümetine karşı dava açtı.

Dava süreci sonunda Fővárosi İtélőtábla, yani Macaristan Temyiz Mahkemesi, sporcuların lehine karar vererek toplamda 200 milyon forint yani yaklaşık 550 bin dolar ödenmesine hükmetti. Bu miktar, yalnızca ödül bedelini değil, üç yıl boyunca biriken yasal gecikme faizlerini de kapsıyor.

2013 YÖNETMELİĞİ GÖZ ARDI EDİLDİ

Macar hükümeti, 2013 yılında kabul edilen bir düzenleme ile Dünya Oyunları gibi büyük uluslararası organizasyonlarda dereceye giren sporculara para ödülü verilmesini karara bağlamıştı. Buna göre, ilk sekize giren sporcuların ödüllendirilmesi gerekiyor. İlk sıradaki sporcuya 17,5 milyon forint, yani yaklaşık 48 bin dolar, sekizinciye ise 1 milyon forint, yani yaklaşık 2 bin 700 dolar ödenmesi öngörülüyor.

Ancak Ulusal Rekabet Sporları Birliği, NVESZ, bu sekiz yüzücünün yarıştığı kategorilerin ödül kapsamına girmediğini iddia ederek ödül başvurularını reddetti. Sporcular ise bu kararı kabul etmeyip yasal yola başvurdu.

MAHKEMENİN AYRINTILI KARARI

İlk derece mahkemesi NVESZ lehine karar vermiş olsa da, temyiz aşamasında durum değişti. Mahkeme, sporcuların Dünya Oyunları’ndaki derecelerinin açıkça ödül yönetmeliği kapsamına girdiğine ve devletin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmetti.

Mahkeme kararı doğrultusunda sporculara şu miktarlarda ödeme yapılmasına karar verildi:

Balog Gábor, Takács Krisztián, Szabó Szebasztián ve Gyárfás Bence’ye kişi başı 17,5 milyon forint

Senánszky Petra ve Ugrai Panna’ya kişi başı 16,5 milyon forint

Jakabos Zsuzsa’ya 12,5 milyon forint

Verrasztó Evelyn’e ise 4 milyon forint ödeme yapılacak.

Bu miktarlara ayrıca yıllık yasal faizler de eklenerek ödeme tutarı artırıldı. Kararın uygulanması için son tarih olarak 25 Nisan belirlendi ve ödeme sorumluluğu Savunma Bakanlığı’na verildi.

ANTRENÖRLER HARİÇ TUTULDU

Dikkat çeken bir diğer detay ise mahkemenin sadece sporculara ödeme yapılmasına karar vermesi. Antrenörlerin ödül kapsamı dışında bırakılması bazı çevrelerce eleştirildi. Zira geçmişte farklı spor dallarında antrenörler de başarı ödülünden faydalanabilmişti. Bu karar, ileride benzer davalar için emsal niteliği taşıyabilir.

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NVESZ CEVAP VERMEDİ

Konuyla ilgili açıklama isteyen basın mensuplarına NVESZ’den herhangi bir yanıt gelmedi. Kurum yetkilileri, kendilerinin bu konuda bilgi sahibi olmadığını ve yorum yapamayacaklarını bildirdi. Bu da kurumun şeffaflık politikası konusunda yeni tartışmaları gündeme taşıdı.

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2022 DÜNYA OYUNLARI'NDAKİ BAŞARI

2022 Dünya Oyunları’nda Macar sporcular toplam 11 altın madalya kazanarak ülke sıralamasında altıncı sıraya yerleşti. Bu büyük başarıya rağmen, üç yıl boyunca ödül beklemek zorunda kalmaları spor kamuoyunda da geniş yankı buldu. Yaşanan bu süreç, sporcuların yalnızca sahada değil, adalet karşısında da mücadele etmek zorunda kalabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.