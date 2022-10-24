﻿Madem ödeyecektiniz neden özelleştirdiniz

Bugün hayatımızın tam ortasında bir devlet kurumu var.

Kaloriferimizi, ocağımızı, sıcak suyumuzu bu kurumun düzenlemeleri sayesinde faturalandırıp cebimizden paramızı çekiyorlar.

Adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında gerekli düzenlemeleri hayata geçirmeye ve piyasaların daha iyi işletilmesi için gerekli tedbirleri almaya yetkili kuruluşumuz.

Ama yalan, işi gücü şirketlere çalışmak. Yahu zaten piyasayı düzenleme kurumunu, vatandaşın devletin gerçek bürokratların yönetimine bırakır mı bu para babaları?

Bırakmamışlar tabii.

Anlatayım...

Biliyorsunuz üreten, dağıtan şirketler özelleştirme sonucu firmaların eline geçti. Bu neo-liberal paragöz kan emiciler sayesinde ortalıkta devlet kalmadığı için bu şirketlerin faturalarımıza yansıttığı aslında yansıtmaması gereken bir bedel tespit edilmiş.

Bu tespiti ben değil Sayıştay yapıyor.

Raporda tespit şu şekilde yer almış;

"Piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsura dağıtım tarifesinde yer verilemeyecek olmasına rağmen, araştırma geliştirme (ARGE) harcamalarının dağıtım tarifesinin bir unsuru olarak düzenlendiği..."

Mevzuat hükümleri açık... Piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsura tarifede yer verilemez.

Ama bu arkadaşlar ARGE parasını da bizden almışlar.

21 adet elektrik dağıtım şirketine (2016-2020 yılları arası) 209 milyon lira ARGE bütçesi verilmiş. (Güncellenmiş tutar 280 milyon TL), bu tutarın 117 milyon TL'si (güncellenmiş tutar) ARGE harcaması olarak gerçekleştirilmiş. ARGE bütçesinin harcanmayan kısmı tarifede "düzeltme" işlemine tabi tutulmaktadır.

Yani harcamayı bizim üzerimizden "düzeltmişler..."

Sayıştay tarafından da ARGE için yapılan harcamaların dağıtım tarifesinden çıkarılmasının ve tebliğin yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş.

Bitmedi...

Tüketiciler açısından, gerçekleşen yatırım harcamaları dağıtım tarifesinde yer alan bir unsur olarak birim elektrik fiyatının bir parçasını oluşturuyor. Yani yatırım harcamalarını da biz ödüyoruz.

Dağıtım tarifesine yansıyan yatırım tutarları ne kadar yüksek olursa halkın ödeyeceği birim fiyat tutarı da o kadar artıyor.

Üstelik bu milyarlarca para kazanan şirketler ihalelerde de yönetmelikte açık bulup usulsüzlük yapmışlar.

Yönetmelikte "Dağıtım şirketlerinin yapacağı ihalelere, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamaz" denilmiş. Ancak elektrik dağıtım şirketlerinin hisselerini devralarak dağıtım şirketlerini yönetme hakkı elde eden ve ayrı tüzel kişilikleri devam eden şirketlerin ortağı oldukları şirketler, dağıtım şirket ihalelerine girmiş. Bunu engelleyen bir düzenlemeye ilgili yönetmeliklerde yer verilmemiş.

Peki ortaya ne çıkmış?

İhale sonucunda imzalanan sözleşme bedelinin yatırım tutarı, fatura üzerinden vatandaşa yani sana bana ödettirilmiş.

Özetle...

ARGE çalışması yapılıyor, faturasını biz ödüyoruz.

Adamlar yatırım yapıyor. Yatırım için ihale düzenliyorlar yine kendi firmaları alıyor. Maliyeti kendileri belirliyor, kendilerine ödüyorlar.

Ama parasını kim ödüyor yine biz!

Ne güzel dünya ya...

Asgari ücretle geçinen, veyahut sadece 2500-3000 lira emekli maaşıyla "yaşamaya", nefes almaya çalışan on milyonlarca insan var bu ülkede.

Her eve ortalama 350-500 TL elektrik faturası geliyor. Kış geldi. Kışın insanlar birazcık ya, birazcık ısınmak isteyince 2 bin liralık faturayı kapısına asmaya başladınız.

Devletten bir de bekliyoruz, gariban vatandaşını bu kirli düzenden koruyacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, vatandaşı, enerji şirketlerinin isteği doğrultusunda düzenlemiş zaten.

Biz yasal bile olmayan ARGE, yatırım ve ihale maliyetlerini niye şirkete ödüyoruz.

Bu şirketler yatırım yapsınlar yatırım maliyetleri devletin elinden çıksın diye özelleştirilmedi mi?

Bir metre kablo, boru döşemeyen firmalar ARGE yapıyoruz adı altında bizi niye soyuyor?

Merak etmeyin bu soruların hiçbiri cevaplanmayacak.

Başımızda ülkeyi "şirket" gibi yönetmek isteyen ve yöneten bir iktidar olduğu sürece parası olanın en ufak hukuki boşlukta milyonları kazandığı, gariban vatandaşın ise fazla fazla faturasını ödediği bir düzende devam edeceğiz.

Böyle deyince de "devlet gerçek faturanın yüzde 80'ini vatandaşa yansıtmıyor" diyorlar. Yansıtmıyor da yüzde 80'lik ödemeyi niye özel dağıtım şirketlerine yapıyor.

Madem yüzde 80'ini devlet karşılayacaktı, bunca altyapı ve devlet yatırımını neden özelleştirdiniz?

Sorular... Sorular...