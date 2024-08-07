Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

Kaynak: DHA
Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi Erkan Dibekli (41), hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

İş makinesi operatörü M.Ö. (32) gözaltına alındı.

Domaniç ilçesine bağlı Muhacırlar köyünde bulunan maden ocağının girişinde meydana gelen olayda, yük taşıyan iş makinesinin gaz telinin kopması sonucu sürücü kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan iş makinesi, ocak girişinde bulunan işçilerden Erkan Dibekli'nin üzerine devrildi.

İşçi hayatını kaybetti, operatör gözaltına alındı

İş makinesi ile duvar arasında sıkışan Dibekli, diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Dibekli hayatını kaybetti.

Olayın ardından iş makinesi operatörü M.Ö., başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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