Maden suyunun içine eklenmesi yetiyor! Böbrekleri saat gibi çalıştırıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde Mayo Clinic’ten nefrolog Dr. Andrew Rule, maden suyunun mineral içeriğinin böbrek fonksiyonlarını desteklediğini belirterek, “Maden suyu, doğal olarak kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat içerir; bu da böbrek taşlarının oluşumunu önleyebilir” dedi.

2022’de Journal of Urology’de yayımlanan bir araştırma, düzenli maden suyu tüketenlerde böbrek taşı riskinin %15 azaldığını gösterdi. Limonun devreye girmesiyle ise bu etki katlandı.

İngiltere’den beslenme uzmanı Dr. Emma Derbyshire, “Limon, sitrat içeriğiyle böbreklerdeki kalsiyum birikimini çözer ve idrarı alkalize ederek taş oluşumunu engeller” diye ekledi.

MADEN SUYU VE LİMON: MİNERAL DEPOSU İKİLİ

Maden suyu, tek başına bile kalsiyum (litrede 150-200 mg), magnezyum (litrede 50-100 mg) ve potasyum (litrede 10-20 mg) gibi minerallerle dolu bir içecek. Bir dilim limon eklendiğinde ise bu etki güçleniyor.

Japonya’daki Tohoku Üniversitesi’nden Dr. Toshiro Sato’nun 2023’te yayımladığı bir çalışma, limonun C vitamini ve antioksidanlarının maden suyunun mineral emilimini %20 artırdığını ortaya koydu.

Dr. Sato, “Bu kombinasyon, böbreklerin filtreleme kapasitesini hızlandırırken elektrolit dengesini de koruyor” dedi.

Kalsiyum: Kemik sağlığını desteklerken böbrek taşlarının çözülmesine yardımcı oluyor.

Magnezyum: Kas fonksiyonlarını düzenliyor ve böbreklerdeki toksin atılımını kolaylaştırıyor.

Potasyum: Kan basıncını dengeliyor ve böbreklerin idrar üretimini optimize ediyor.

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BÖBREKLERİ MAKİNE GİBİ ÇALIŞTIRIYOR

Limonlu maden suyunun böbrekler üzerindeki etkisi, uzmanları bile şaşırtıyor.

Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden Dr. Matthew Weir, “Limonun sitrik asidi, böbreklerde biriken kristalleri çözer ve idrar hacmini artırarak toksinlerin atılımını hızlandırır” dedi.

2021’de Nephrology Dialysis Transplantation dergisinde yayımlanan bir çalışma, günde 500 ml limonlu maden suyu içen bireylerde böbrek fonksiyonlarının 4 hafta içinde %10 iyileştiğini gösterdi.

Hindistan’daki All India Institute of Medical Sciences’tan Dr. Sanjeev Bagai ise, “Bu içecek, böbrekleri adeta bir makine gibi çalıştırarak temizliyor ve taş riskini minimize ediyor” açıklamasında bulundu.

NASIL TÜKETİLMELİ? UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, maksimum fayda için şu ipuçlarını paylaştı:

Doğru Oran: Bir bardak (250 ml) maden suyuna 1-2 dilim taze limon ekleyin.

Dr. Derbyshire, “Fazla limon asidik etkiyi artırabilir, bu yüzden ölçülü olun” dedi.

Günlük Alım: Günde 500-750 ml arası tüketim ideal. Dr. Rule, “Aşırıya kaçmak bikarbonat yüklemesine neden olabilir, dikkatli olun” uyarısında bulunuyor.

Zamanlama: Sabah aç karnına veya yemeklerden sonra içmek sindirimi de destekledi.

Dr. Sato, “Bu alışkanlık, gün boyu böbreklerinizi aktif tutar” diye ekledi.

EKSTRA FAYDALAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Limonlu maden suyu sadece böbreklere değil, bağışıklık sistemine ve hidrasyona da katkı sağladı. Ancak uzmanlar, şekerli maden sularından kaçınılmasını ve limonun organik olmasına özen gösterilmesini önerdi.

Dr. Weir, "Pestisit kalıntıları limon kabuğunda birikebilir, bu yüzden iyice yıkayın" dedi.

Maden suyuna bir dilim limon eklemek, böbreklerinizi canlandıran ve mineral depolarınızı dolduran bir alışkanlık haline gelebildi.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu doğal ikilinin sağlık üzerindeki etkisini doğruladı.