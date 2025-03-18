Maduro'dan BM'ye Venezuelalı göçmenlerin korunması çağrısı

Başkent Caracas'ta özel bir televizyona konuşan Maduro, ABD ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümetinin, Venezuelalı göçmenlere kötü muamelede bulunduğunu savundu.

BM'ye çağrıda bulunan Maduro, "BM Genel Sekreteri, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve diğer ilgili organlarla iletişime geçilmesi için gerekli talimatları vereceğim. Venezuelalıların korunması için insan hakları mekanizmalarının devreye girmesi lazım." dedi.

ABD'nin El Salvador'a gönderdiği Venezuelalı göçmenlere değinen Maduro, "Venezuelalı göçmenlere savunma hakkı verilmedi, bu insanlar kaçırıldı. Yasa dışı şekilde 'katil' ve 'terörist' damgası yediler, toplama kamplarına konuldular. Onların sağlıklı bir şekilde geri getirilmesi için kararlılıkla çalışacağım." ifadelerini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'ye tepki gösteren Maduro, "Sayın Bukele, herhangi bir hukuki süreç olmaksızın bu adaletsizliği, toplama kampları kurmayı ve masum insanları yargılamadan hapse atmayı mı savunuyorsunuz?" diye konuştu.

"DÖVMESİ VAR DİYE BİR KİŞİYE BÖYLE MUAMELE EDİLEMEZ"

Maduro, göçmenlerin suçlu olup olmadığına yalnızca yargının karar verebileceğini vurgulayarak, "Sadece göçmen olduğu ya da dövmesi var diye bir kişiye böyle muamele edilemez. Soruşturma yapılır, kişilere savunma hakkı verilir ve adalet yerini bulur." ifadesini kullandı.

ABD'ye işbirliği çağrısında bulunan Maduro, şöyle konuştu:

"ABD, Venezuela'ya iade etmek istediği herhangi bir mahkum varsa diyaloğu başlatacağız ve hukukun gereğini yerine getireceğiz. İşbirliğine ve diyaloğa hazırız. Ancak ABD, göçmenleri yakalayıp kaçırdı. Buna adalet ya da uluslararası hukuk denmez, bu faşizm ve Nazizmdir. Venezuela, bu insan hakları ihlallerini kınamaya hazır ve gereğini yapacaktır."

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ABD'NİN SINIR DIŞI ETTİĞİ 261 ÇETE ÜYESİ EL SALVADOR'A GETİRİLMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

ABD yönetimi ise federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.

Bukele, ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında 261 çete üyesinin ülkeye getirildiğini duyurmuştu.

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