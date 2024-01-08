Magandalar faciaya neden oluyordu. Yorgun mermi evin içine düştü

Hakan Kılıç’a ait Karacaahmet Mahallesi’nde bulunan eve yorgun mermi isabet etti. Sabah uyandıklarında evin oturma odasının tavanının delik olduğunu gören ev sahibi yerdeki mermi çekirdeğini görünce şoke oldu.

Ev sahibi Hakan Kılıç, "Öncelikli amacımız bunu atanı bulabilmek. Çünkü 2 çocuğum var. Bu mermi bize veya çocuklarımın canına zarar verebilirdi. dedi

"VATANDAŞLARIN AKLINI BAŞINA ALMASINI DİLİYORUZ"

Artık silahlı sevinçten vazgeçmeliyiz diyen Hakan Kılıç, "Halkımızın biraz daha bilinçli ve sorumlulukla hareket etmesini istiyoruz. Yaşanan benzer olaylar ortadayken, halen daha bu şekilde sorumsuzca hareket eden vatandaşların aklını başına almasını diliyoruz. 1 dakikalık keyfin, birilerinin canına zarar verebileceğini düşünmelerini istiyoruz. " ifadeleri kullandı.

Ailenin şikayeti sonrası eve gelen polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin tespiti için inceleme başlattı.