Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye ateş açtılar. Magandalıkta son nokta

Kaynak: İHA
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye ateş açtılar. Magandalıkta son nokta
Tekirdağ’da yemek siparişleri gelmeyen 3 kişi sipariş verdikleri dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Şehir eşkıyaları bitmek bilmiyor.

Tekirdağ Kapaklı Cumhuriyet Mahalesi’nde bir dönerci kurşunlandı. İddiaya göre 3 kişi yemek siparişi verdi. Ancak yemekleri gelmeyen 3 kişi öfkelenerek döner dükkanının bastı.

Pompalı tüfekle gelen magandalar döner dükkanına kurşun yağdırdı.

Dükkanın camları kırılırken dükkan sahibi C.K başından yaralandı. Dükkan sahibi hastaneye kaldırılırken olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay yerinde ekipler inceleme başlattı. Olay sosyal medyanın gündemine de oturdu.

Öte yandan Türkiye’de eli silahlı magandalarda artış yaşanıyor. Son zamanlarda trafikte, düğünde, eğlencede, kavgada pompalı tüfekli eşkıyaların sayısında artış yaşanıyor.

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