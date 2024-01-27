Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye ateş açtılar. Magandalıkta son nokta

Tekirdağ Kapaklı Cumhuriyet Mahalesi’nde bir dönerci kurşunlandı. İddiaya göre 3 kişi yemek siparişi verdi. Ancak yemekleri gelmeyen 3 kişi öfkelenerek döner dükkanının bastı.

Pompalı tüfekle gelen magandalar döner dükkanına kurşun yağdırdı.

Dükkanın camları kırılırken dükkan sahibi C.K başından yaralandı. Dükkan sahibi hastaneye kaldırılırken olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay yerinde ekipler inceleme başlattı. Olay sosyal medyanın gündemine de oturdu.

Öte yandan Türkiye’de eli silahlı magandalarda artış yaşanıyor. Son zamanlarda trafikte, düğünde, eğlencede, kavgada pompalı tüfekli eşkıyaların sayısında artış yaşanıyor.