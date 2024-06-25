Mağazada ürünlerin üstünde yatan sokak köpekleri tartışma konusu oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Mağazada ürünlerin üstünde yatan sokak köpekleri tartışma konusu oldu

İstanbul'da bir mağazada sokak köpeklerinin yatakların üzerinde yatarken görüntülenmesi birçok kişiyi rahatsız etti. Hayvanseverler ise durumu sevimli buldu. Video sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İstanbul'da bir mağazada çekilen ve sosyal medyada yayılan bir video, geniş bir tartışma yarattı. Videoda, mağazanın yatak bölümünde sokak köpeklerinin yatakların üzerinde rahatça yatarken görüntülenmesi, bazı kişileri rahatsız ederken, hayvanseverler bu durumu sevimli ve anlamlı buldu.

Sosyal medyada tartışma kısa sürede büyüdü. Birçok kullanıcı, köpeklerin mağaza içindeki görüntülerini sevimli bulduğunu ve hayvanların da sıcak bir yer bulmaya hakları olduğunu belirtti. Diğer kullanıcılar ise, yatakların hijyenik olmaması ve müşterilerin rahatsızlık duyması sebebiyle bu duruma tepki gösterdi.

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